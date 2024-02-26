BYD تنافس فيراري ولامبورغيني بهذا الطراز الخارق

طرحت شركة BYD لأول مرة أغلى سيارة لها، وهي سيارة خارقة عالية الأداء تعمل بالكهرباء بالكامل تبلغ قيمتها 1.68 مليون يوان (233.450 دولارًا أمريكيًا) وتتنافس مع خيارات استهلاك الوقود التي يقدمها المنافسون مثل فيراري NV، ولامبورغيني.

وقالت شركة BYD، في حدث تم بثه مباشرة في شنغهاي الأحد، إن طرازها Yangwang U9 سيكون مبدئيًا للسوق الصينية.

وأضافت، إن السيارة يمكن أن تصل إلى 100 كم / ساعة (62 ميلاً في الساعة) في 2.36 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 309.19 كم / ساعة، وفق بلومبرغ.

شركة BYD منافستها تسلا

وفي الربع الأخير من 2023، تجاوزت شركة BYD منافستها تسلا، لتصبح أكبر بائع للسيارات الكهربائية على مستوى العالم. وبينما تشتهر شركة BYD، بتصنيع سيارات كهربائية بأسعار معقولة، تقوم الشركة بتسويق نماذجها الفاخرة تحت العلامات التجارية Yangwang وFang Cheng Bao.

ومع اقتراب حرب أسعار ما بعد العام القمري الجديد في الصين، تراهن الشركة العملاقة التي يقع مقرها في شنتشن، على أنه لا يزال هناك سوق للمنتجات الراقية التي توفر هوامش ربح أفضل.

ومن المقرر، أن تطلق شركة BYD، سيارات كهربائية أخرى باهظة الثمن تحت العلامة التجارية Yangwang في وقت لاحق من هذا العام في الصين بما في ذلك سيارة سيدان فاخرة تبلغ تكلفتها حوالي مليون يوان.

وبدأت يانغوانغ في تسليم السيارات في أواخر نوفمبر الماضي، ولديها نموذج إنتاج واحد حتى الآن، وهي سيارة رياضية فاخرة تعرف باسم U8، والتي تبلغ تكلفتها 1.1 مليون يوان.. وسلمت الشركة 3653 وحدة حتى نهاية يناير الماضي.

مواصفات YangWang U9 الخاصة

وأبعاد YangWang U9 هي L / H / W) 4966/2029/1295 ملم ) مع قاعدة عجلات 2900 ملم، أو (195.51 / 79.88 / 50.98 بوصة مع قاعدة عجلات 114.17 بوصة).

وتبلغ قوة الشحن القصوى 500 كيلووات، وتزن حزمة البطارية 633 كجم (1395.45 رطلاً).

ويبلغ وزن السيارة 2.475 طن (5,456 رطلاً)، وهو وزن كبير بالنسبة للسيارة الخارقة.

ويتميز طراز U9، ببنية 800 فولت، ويمكن شحنه من 30% إلى 80% خلال 10 دقائق.

وتدعم السيارة الخارقة أيضًا الشحن المزدوج، مما يعني أنه يمكنك توصيل مسدسي شحن مستقلين في وقت واحد.

وهذا ليس بالأمر الجديد بالنسبة لشركة BYD، حيث أن Denza D9 وN7 يدعمان بالفعل هذه التكنولوجيا وأثارا بعض الجدل حول احتلال محطة الشحن.

نظام التعليق الذكي Disus X

وتم الكشف عن YangWang U9 قبل عام أثناء إطلاق العلامة التجارية YangWang، وذلك بعد أن تم الكشف عن أنها ستحتوي على نظام التعليق الذكي Disus X الذي تم تطويره داخليًا بواسطة BYD.

وأصبحت السيارة تتصدر عناوين الأخبار عند أداء رقصة، أو القيادة بثلاث عجلات فقط.

وكل هذا بفضل نظام التعليق DiSus X، الذي يمكنه رفع كل محور بسرعة 500 مم/ثانية بفضل الطاقة القصوى البالغة 36 كيلووات التي توفرها منصة 800 فولت.

المقصورة الداخلية مملة للغاية

والمقصورة الداخلية مملة للغاية، خاصة بالمقارنة مع المقصورة الداخلية المذهلة، حيث يحدث الكثير تقريبًا في الأمام والخلف. وتتميز بثلاث شاشات LCD بإطارات سميكة، وتبدو وكأنها شيء من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.. اثنتان متطابقتان بقياس 10.25 بوصة: أحدهما موضوع أمام السائق والآخر أمام الراكب.

والشاشة العمودية الأكبر حجمًا هي 12.3 بوصة، وتقع في المنتصف كشاشة تحكم مركزية، بينما عجلة القيادة ثلاثية الأضلاع كبيرة جدًا، وتتميز بالعديد من الأزرار المادية، عكس ما يميز السيارات الخارقة.

ويُطلق على نظام قمرة القيادة اسم DiLink، وهو مدعوم بشريحة 5G، و4 نانومتر تم تطويرها بشكل مشترك بواسطة BYD وQualcomm.

ولم تكن هناك أي معلومات حول موعد بدء عمليات التسليم، لكن Car News China تتوقع أن يكون ذلك في منتصف عام 2024. وبدأت الطلبات المسبقة اليوم، ويجب على العملاء الذين يرغبون في شراء U9 دفع وديعة غير قابلة للاسترداد بقيمة 300 ألف يوان.

وستقدم BYD ضمانًا لمدة 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر.

وستتنافس سيارة YangWang U9، مع سيارة السيدان Lotus Emeya من شركة Geely، وسيارة Hyper SSR من GAC Aion بقوة 1224 حصان، كما أنها تتطلع إلى المالكين الصينيين لفيراري أو لامبورجيني.