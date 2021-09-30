طرح فورد برونكو الجديدة في السعودية

دشنت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات الموزع الحصري لسيارات فورد في المنطقتين الغربية والجنوبية في المملكة، سيارات فورد برونكو الجديدة كلياً خلال حفل تدشين الموديلات الجديدة بحضور كبار مسئولي شركة محمد يوسف ناغي للسيارات وشركة فورد الشرق الأوسط.



وبهذه المناسبة، صرح أحمد قهوجي، المدير التنفيذي لسيارات فورد ولنكولن لدى شركة محمد يوسف ناغي للسيارات قائلا: ” اليوم نطرح أمامكم أيقونة جديدة من إصدارات فورد التي تم إعادة انتاجها لتصل السوق السعودي بتصميمها الملائم لقيادة مشوقة في التضاريس الصعبة، وليستمتع بها من يعشق القيادة في الهواء الطلق، ويرغب خوض مغامرات القيادة بسيارة تتميز بأحدث التقنيات، والمصممة وفق معايير هندسية تعتمد القوة و الامان و المتعة في قيادة سيارات الدفع الرباعي “



وقال رافي رافيشاندران، المدير التنفيذي لشركة فورد الشرق الأوسط:” لا شك في أن تصنيع المركبات التي تدوم طويلا، والتي تتميز بالقوة هو جزء من تفكيرنا وإرثنا الصناعي الذي ميزنا عن غيرنا. كما نعتقد بأن جميع موديلات برونكو سوف تحظى بشعبية واسعة في المملكة”



وأضاف بأن ” جميع الميزات والقدرات والشكل العام لمثل هذه المركبات والخيارات التي تتمتع بها تشكل أفضل توليفة قادرة على إرضاء أذواق العملاء في قيادة هذا النوع من السيارات، سواء داخل المدن،أو في المناطق الصحراوية والوعرة. “



تحظى سيارات برونكو بمكانة متميزة في وجدان العملاء، كما ظهرت في أكثر من 1,200 فيلم و200 أغنية. وبالرغم من توقف شركة فورد عن إنتاج السيارات في عام 1996، إلا أن إنتاج سيارات برونكو الرياضية المتعددة الاستخدامات إستمر في التزايد معززا من شعبيتها في أوساط السائقين والمغامرين. ومع الإعلان عن عودة سيارات فورد برونكو في يناير من عام 2017، فقد تعاظم تقييم هذه السيارة وتزايد الإقبال عليها طبقا لشركة باريت – جاكسون أوكشن الأمريكية.



يبدأ سعر بيع سيارات فورد برونكو الجديدة بـ 179.900 ريـالا ( شاملا القيمة المضافة ) مع ضمان لمدة خمس سنوات ومسافة 100,000 كلم، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع التي تقدمها شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، بما في ذلك قطع الغيار الأصلية التي تضمن للسيارات تفوقا في الأداء وأطول عمر افتراضي ممكن.



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