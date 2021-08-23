رولز رويس كالينان تصل إلى دبي بلون فريد وجريء



كشف مؤخراً المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل المعتمد لرولز-رويس موتور كارز في دبي والإمارات الشمالية عن سيارة رولز-رويس كالينان مميّزة من إبداع فريق التصميم حسب الطلب ( بيسبوك)، التي تترجم من خلالها القدرات الحرفيّة العالية التي يتمتع بها فريق التصميم وخبراء الألوان والطلاء من حيث البراعة في ابتكار تصاميم تجسّد شخصيات مختلفة ضمن محفظة الطرازات لدى العلامة.

تمّ ابتكار سيارة رولز-رويس كالينان هذه لعميل متميّز في المنطقة، وهي تُبهر الناظرين إليها بمزيج لافت من الألوان إذ تتحلّى بتصميم خارجي بلون أخضر كريستالي جريء يدعى “كريستال أوفر فايم”، يتخلّله خط كوتشلاين مزدوج بلون الماندارين ومراكز عجلات ملوّنة تتناسق مع الهيكل الخارجي.

أتت هذه الألوان المميّزة لتحقّق رؤية العميل ونظرته إلى سيارة كالينان المستوحاة من الثروة النباتية والطبيعة الغنيّة في الأراضي التي يمتلكها. كما يحاكي خط الكوتشلاين المزدوج بلون الماندارين بطانة السقف الرائعة المصممة بنجوم مذنبة تضيء التصميم الداخلي الجريء بلون الماندارين، بالتباين مع لمسات من الأحمر الأردنت وتطعيمات خشبية فاخرة مفتوحة المسام من نوع “سانتوس باليساندير”، حيث تم تصنيعها