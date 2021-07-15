مرسى ياس مارينا أبوظبي يطلق باقات رسو اليخوت لأسبوع سباق الفورمولا 1

أعلن مرسى ياس مارينا، الوجهة العصرية والترفيهية في أبوظبي، اليوم عن باقات الرسو الخاصة بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لهذا العام.

وخلال السنوات السابقة، رحّب ياس مارينا بالضيوف من أصحاب أكبر وأفخم اليخوت الفاخرة في العالم الذين اختاروا هذه الوجهة البارزة في أبوظبي للاستمتاع بأسبوع السباق العالمي.

ستُقام فعاليات السباق هذا العام في الفترة الممتدة بين 9 و12 ديسمبر، حيث سيتوافد سكان أبوظبي وعشاق السباقات في الإمارات العربية المتحدة والسياح الدوليين إلى العاصمة لقضاء نهاية أسبوع شيّقة لا تُفوّت.

يمكن لأصحاب اليخوت وضيوفهم الاستمتاع بسباق السيارات الأروع على الإطلاق، مع إمكانية مشاهدة حلبة السباق بزاوية 360 درجة من المرسى الخاص باليخوت التي يتراوح طولها بين 10 و175 مترًا، ما يمنح ضيوف المرسى تجربة استثنائية لا تُنسى في مقاعد الصف الأول.

تتوفر أيضًا أرصفة لرسو اليخوت والاستمتاع بالسباق دون مشاهدة الحلبة، وهي مثالية لأولئك الذين يفضّلون الاستمتاع بأجواء السباق الشيقة بعيدًا عن جلبة الحلبات.

كذلك أصبحت باقات الحجوزات المبكرة متاحة من الآن حتى 31 أكتوبر، حيث يمكن لأصحاب اليخوت حجز رصيف قبل 31 أغسطس والاستفادة من خصم يصل إلى 35%، أو الحجز بين 1 سبتمبر و31 أكتوبر والاستفادة من خصم يصل إلى 20% على التكلفة العادية. كما ويمكن حجز الأرصفة للفترة الممتدة من 6 إلى 13 ديسمبر ليتسنى للمستفيدين الاستمتاع بفعاليات الأسبوع الكاملة.

توصي إدارة مرسى ياس مارينا بالحجز المبكر لباقات الرسو لتجنب تفويت إحدى أكثر عطلات نهاية الأسبوع تشويقًا ضمن فعاليات أبوظبي.

يشتهر ياس مارينا كل عام بأجوائه الخيالية خلال أسبوع السباق، وهو وجهة الزوار المحليين والدوليين المثالية لخوض التجارب الترفيهية الممتعة.

هذا ويضمّ الكورنيش المميز أكثر من ثمانية مطاعم وصالات مرخصة ويمنح الضيوف تجربة تناول طعام منقطعة النظير طوال أسبوع السباق. ومع المأكولات التي ترضي مختلف الأذواق والتي تتراوح بين المتوسطية الشهية والأميركية الكلاسيكية، والإيطالية البسيطة، سيضمن أصحاب اليخوت وضيوفهم التلذذ بشتى الأصناف.

يمكن تقديم استفسارات حجز المراسي من خلال الرابط التالي: https://www.yasmarina.ae/raceweek/reservations.htm

تلتزم جميع المنافذ في ياس مارينا التزامًا صارمًا بالضوابط واللوائح التي تفرضها الجهات الحكومية. وقد تم تنفيذ البروتوكولات الشاملة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) في جميع مباني الوجهة لضمان صحة وسلامة جميع الضيوف.