سيارة هامر الكهربائية تنافس تسلا بإصدار هالو بسعر 112000 دولار

تعود هامر مجددا كسيارة كهربائية بطراز هالو بسعر 112000 دولار لتعيد إحياء اسم العلامة التجارية لهذا الطراز ولشركة جي إم سي نفسها. وكشفت الشركة عن سيارة 2024 Hummer EV SUV الأسبوع الماضي (مع إعلان قدمهلاعب كرة السلة الشهير ليبرون جيمس) لتقدم 830 حصانًا ووضعية قيادة (فولتات للحرية “Watts to Freedom” الذي يجعلها تتسارع من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة في حوالي 3.5 ثانية.

وستنافس سيارة هامر الجديدة سيارة تيسلا سايبر ترك Cybertruck من خلال تقديمها بنية فولاذية مقاومة للصدأ ومدى من 250 إلى 500 ميل للشحنة الكهربائية. (تفتقر الإصدارات التجريبية إلى التفاصيل القانونية مثل مرايا الرؤية الخلفية والمرايا الجانبية وأحزمة المقاعد.)

هذا العام ، سيتمكن المشترون الأمريكيون من الاختيار من بين 19 سيارة دفع رباعي وشاحنة ، أي ضعف ما كان عليه العام الماضي ، وفقًا لشركة معلومات سوق السيارات إدموندز.

وكانت السيارة التي سلمت للجيش الأمريكي في حرب الخليج سنة 1990 ونالت سطوة وهيبة في إصدارها المرخص للقيادة في الشوارع سنة 1992 ليباع منها قرابة 71524 سيارة سنة 2006، ثم تهاوى صيتها باستهلاكها الهائل للبنزين لتصبح صورته تقترن بالمبالغة والمظاهر الفجة مع دخول الولايات المتحدة في مرحلة كساد وقتها. .