باقة جديدة من الخدمات المتصلة لمجموعة ’لامبورغيني هوراكان

أعلنت ’لامبورغيني‘ عن بدءها تعزيز خيارات الخدمات المتصلة المتوفرة ضمن مجموعة سياراتها ’هوراكان EVO‘ (Huracán EVO) منذ بداية سنة 2021، حيث أصبحت الآن تشتمل على مزايا الملاحة والراحة والسلامة والترفيه. ضمن هذا السياق، تُضفي خاصّية Lamborghini Connect المزيد من الخدمات التي تمنح راحة البال وذلك عبر الاتصال مع تطبيق Lamborghini UNICA، وهو عبارة عن وظيفة إيجاد السيارة، وتوفير التقارير حول حالة المركبة مع وظائف مرتبطة بالحدود الجغرافية مثل التنبيهات المتعلّقة بالسرعة عن بعد والركن، وهي بذلك تنضم إلى الخدمات المتصلة الموجودة في السيارة والمرتبطة بخصائص الملاحة والترفيه. كما تتوفر عن بعد التحديثات لنظام ’لامبورغيني‘ المعلوماتي الترفيهي (Lamborghini Infotainment System) عبر ’الأثير‘.

وتُعتبَر ’لامبورغيني‘ أول مصنِّع للسيارات يضمّن السيارة ميّزة التحكّم الشامل عبر تقنية ’أمازون أليكسا‘ (Amazon Alexa). و قريباً، ستنضم إلى راديو الإنترنت وميّزة Apple CarPlay، المتوفرتين أساساً في سيارة ’هوراكان EVO‘، كل من تقنيتي ’أليكسا‘ وAndroid Auto في طرازات العام 2021 من ’هوراكان EVO‘، والتي يتم تخصيصها عبر خيار الواجهة التفاعلية للهاتف الذكي والخدمات المتصلة (Smartphone Interface and Connected Services). ويستطيع سائقو ’هوراكان EVO‘ تعديل الوظائف داخل السيارة مثل المناخ، الإنارة وتدفئة المقاعد، بالإضافة إلى الملاحة والاتصالات الهاتفية والترفيه، عبر أوامر صوتية بسيطة إلى ’أليكسا‘، مما يسهم بإبقاء تركيز السائقين على الطريق.

كما سيتم دمج ’أليكسا‘ ضمن نظام Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) في سيارة ’هوراكان EVO‘ ذات الدفع بجميع العجلات. ويمكن من خلال أوامر صوتية بسيطة الوصول إلى المعلومات الارتجاعية في الوقت الفعلي حول خصائص القيادة الديناميكية في ’هوراكان EVO‘ وذلك عبر شاشة LIS، ويشمل هذا خصائص السياقة، وميّزة ’لامبورغيني‘ للتوجيه الديناميكي (Lamborghini Dynamic Steering – LDS) ووظيفة التحكّم بالجر.

إلى جانب هذا، تسمح ’أليكسا‘ لمالكي ’لامبورغيني‘ الاتصال بغيرها من الأجهزة الممكَّنة بميّزة ’أليكسا‘، حيث يستطيع السائقون عبر أوامر صوتية التحكّم ببوابات الدخول وأجهزة الحرارة المنزلية وأنظمة الإنارة، وذلك مباشرة من سياراتهم ’لامبورغيني‘. كما تسهّل خاصّية Lamborghini Connected عملية تحديث كل وظائف ’أليكسا‘ مع مرور الوقت من خلال التحديثات البرمجية الدورية عبر الأثير. وتتاح هذه الميّزة في معظم دول أوروبا وأمريكا الشمالية حيث توجد ’أليكسا‘، مع توافرها في أسواق إضافية بدءً من 2022.

وباستطاعة مالكي ’هوراكان EVO‘ الحاليين أيضاً الاستمتاع بالخدمات المتصلة المعزَّزة، حيث يمكن إعادة تجهيز طرازات ’هوراكان EVO‘ بكل خصائص Lamborghini Connected ابتداءً من نصف أبريل بشكل مجاني لدى وكلاء ’لامبورغيني‘ المعتمَدين، بالإضافة إلى إجراء التحديثات الاختيارية. وتخضع كل الخصائص المتصلة لتوافرها في الأسواق المفردة.

يُذكَر أنه من شأن التعاون الاستراتيجي بين ’أوتوموبيلي لامبورغيني‘ و’أمازون‘ أن يتيح التحديث المستمر لوظائف ’أليكسا‘ ضمن طرازات ’لامبورغيني‘، مع الإشارة إلى العمل الذي تقوم به كلا الشركتان معاً لتطوير المزيد من الابتكارات في مجال الاتصالات والتكامل.