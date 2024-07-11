نقلت بلومبرغ توقعات “أليكس بارتنرز” الاستشارية التي وجدت فيها خطرا يهدد استمرارية 137 علامة تجارية حالية بقطاع السيارات الكهربائية في الصين، حيث ستختفي بحسب التقديرات 118 شركة من شركات السيارات الكهربائية الصينية بحلول 2030، وسيكون مصيرها إمام الاندماج أو الخروج نهائيا من السوق.

وفيما يتواصل ضغط حرب الأسعار منذ عامين فإن هوامش أرباح بعض شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية تعاني بين المنافسين الأقوياء مثل “بي واي دي” و”تسلا” إللتان تعززان تعزيز موقعها المهيمن. شهدت الأرباح لدى هذه الشركات انخفاضاً بمتوسط سعر بيع السيارات بنسبة 13.4% في العام الماضي

وأشارت “أليكس بارتنرز” إلى احتمالات قوية بأن تسيطر شركات صناعة السيارات الصينية على 33% من سوق السيارات العالمية بحلول 2030، وعلى 45% من مبيعات سيارات الطاقة الجديدة. ومع ذلك، تخفض الشركة الاستشارية توقعاتها لحصة السوق الصينية في أوروبا إلى 12% من 15%، نظراً للتعريفات الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والتي سترفع سعر هذه السيارات امام المشترين لتكون بمثابة ضريبة يسددونها عند الشراء.