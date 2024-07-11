فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسيارات ويخوتأخبار أريبيان بزنسأعمالتجارة

118 شركة سيارات كهربائية صينية ستختفي بحلول 2030

أقل من 20 علامة تجارية للسيارات الكهربائية الصينية ستحقق أرباحاً بحلول عام 2030
فيما ستندمج أو تختفي الشركات الباقية

فريق التحرير by فريق التحرير

نقلت بلومبرغ توقعات “أليكس بارتنرز” الاستشارية التي وجدت فيها خطرا يهدد استمرارية 137 علامة تجارية حالية بقطاع السيارات الكهربائية في الصين، حيث ستختفي بحسب التقديرات 118 شركة من شركات السيارات الكهربائية الصينية بحلول 2030، وسيكون مصيرها إمام الاندماج أو الخروج نهائيا من السوق.

وفيما يتواصل ضغط حرب الأسعار منذ عامين فإن هوامش أرباح بعض شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية تعاني بين المنافسين الأقوياء مثل “بي واي دي” و”تسلا” إللتان تعززان تعزيز موقعها المهيمن. شهدت الأرباح لدى هذه الشركات انخفاضاً بمتوسط سعر بيع السيارات بنسبة 13.4% في العام الماضي

وأشارت “أليكس بارتنرز” إلى احتمالات قوية بأن تسيطر شركات صناعة السيارات الصينية على 33% من سوق السيارات العالمية بحلول 2030، وعلى 45% من مبيعات سيارات الطاقة الجديدة. ومع ذلك، تخفض الشركة الاستشارية توقعاتها لحصة السوق الصينية في أوروبا إلى 12% من 15%، نظراً للتعريفات الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والتي سترفع سعر هذه السيارات امام المشترين لتكون بمثابة ضريبة يسددونها عند الشراء.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...