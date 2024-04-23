وكالة الطاقة الدولية تتوقع بيع 17 مليون سيارة كهربائية في 2024

وسط مخاوف في صناعة السيارات بشأن تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية مع الإلغاء التدريجي للإعانات في الأسواق الرئيسية وعدم اقتناع المستهلكين بعد بالقدرة على تحمل التكاليف والمدى، تواصل وكالة الطاقة الدولية (IEA) تبني وجهة نظر متفائلة للغاية بشأن سوق السيارات الكهربائية العالمية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في توقعاتها السنوية العالمية للسيارات الكهربائية 2024 التي نشرت اليوم الثلاثاء: “يواصل أسطول السيارات الكهربائية في العالم نموه بقوة، حيث من المتوقع أن تصل مبيعات عام 2024 إلى 17 مليونا”.

ارتفاع المبيعات في 2023

وفي العام الماضي، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بنسبة 35% لتصل إلى ما يقرب من 14 مليون سيارة، حسبما ذكرت الوكالة التي تؤيد تسريع استخدام السيارات الكهربائية في تقريرها.

مبيعات الصين

وقالت وكالة الطاقة الدولية: “في عام 2024، من المتوقع أن تقفز مبيعات السيارات الكهربائية في الصين إلى حوالي 10 ملايين، وهو ما يمثل حوالي 45% من إجمالي مبيعات السيارات في البلاد”.

مبيعات أمريكا

في الولايات المتحدة، ستكون واحدة من كل 9 سيارات مباعة كهربائية هذا العام، في حين لا يزال من المتوقع أن تمثل السيارات الكهربائية حوالي واحدة من كل أربع سيارات مباعة في أوروبا، على الرغم من “التوقعات الضعيفة بشكل عام لمبيعات سيارات الركاب والتخلص التدريجي من السيارات الكهربائية”. من الدعم في بعض الدول”، بحسب الوكالة.

تفاؤل وكالة الطاقة

وقد أبدت وكالة الطاقة الدولية لهجة أكثر تفاؤلاً بكثير من العديد من العاملين في صناعة السيارات الكهربائية في الأشهر الأخيرة، حيث إن مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة متوقفة وتعاني شركة تيسلا، في حين انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا في مارس للمرة الأولى هذا العام، متأثرة بانخفاض تسجيلات السيارات الكهربائية وتوقيت عطلة عيد الفصح.

ومع انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي، تقلصت حصتها في السوق من 13.9% في مارس/أذار 2023 إلى 13% في نفس الشهر من عام 2024.

ومع ذلك، فإن وكالة الطاقة الدولية لا تحيد عن توقعاتها المتفائلة للمركبات الكهربائية، و”بدلاً من التراجع التدريجي، يبدو أن ثورة المركبات الكهربائية العالمية تستعد لمرحلة جديدة من النمو”، حسبما قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في بيان.

الطلب على النفط

في ظل إعدادات السياسة الحالية، من المتوقع أن يؤدي الإقبال السريع على المركبات الكهربائية – بما في ذلك السيارات والشاحنات الصغيرة والشاحنات والحافلات والمركبات ذات العجلات الثنائية الثلاثية – إلى تجنب الحاجة إلى أكثر من 10 ملايين برميل من النفط يوميًا في عام 2035.

ولكن حتى بيرول يعترف بأن “جعل المركبات الكهربائية بأسعار معقولة أمر حيوي – كما هو الحال مع ضمان مواكبة توافر الشحن العام للمبيعات”.