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وزارة التجارة السعودية تستدعي 12706 سيارات تويوتا ولكزس

يشمل الاستدعاء 11325 سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2022-2023، و1381 سيارة لكزس LX600 & LX500 موديل 2022-2023.

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أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء 12706 سيارات (تويوتا – لكزس) لوجود خلل في سبيكة عمود الدوران (الكرنك) قد يؤدي إلى فقدان عزم المحرك أو توقفه بشكل كامل أثناء القيادة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ويشمل الاستدعاء 11325 سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2022-2023، و1381 سيارة لكزس LX600 & LX500 موديل 2022-2023.


وسيقوم الوكيل المحلي بإبلاغ مالكي المركبات المشمولة عن طريق الهاتف والبريد لتحديد موعد لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المحلي شركة عبد اللطيف جميل. كما دعت مُلاّك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).

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