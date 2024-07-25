وزارة التجارة السعودية تستدعي 12706 سيارات تويوتا ولكزس

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء 12706 سيارات (تويوتا – لكزس) لوجود خلل في سبيكة عمود الدوران (الكرنك) قد يؤدي إلى فقدان عزم المحرك أو توقفه بشكل كامل أثناء القيادة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ويشمل الاستدعاء 11325 سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2022-2023، و1381 سيارة لكزس LX600 & LX500 موديل 2022-2023.

لسلامتكم ..



نعلن عن #استدعاء 12,706 مركبات

? تويوتا "LAND CRUISER"

? لكزس "LX600 / LX500"

? 2022 – 2023



? لخلل في سبيكة عمود الدوران (الكرنك) قد يؤدي إلى فقدان عزم المحرك أو توقفه بشكل كامل أثناء القيادة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.#سلمني_واسلم |… pic.twitter.com/Vi7jdbQQbI — وزارة التجارة (@MCgovSA) July 25, 2024



وسيقوم الوكيل المحلي بإبلاغ مالكي المركبات المشمولة عن طريق الهاتف والبريد لتحديد موعد لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المحلي شركة عبد اللطيف جميل. كما دعت مُلاّك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).