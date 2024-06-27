أقل من 25 ألف يورو.. هيونداي تطرح سيارة كهربائية جديدة بأسعار منخفضة لمنافسة الصين

انضمت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي موتور إلى قائمة شركات السيارات الكهربائية التي تسعى لتقديم سيارات بأسعار تنافسية لمواجهة السيارات الصينية في هذا السوق المتنامي.

وأعلنت هيونداي عن طرح سيارتها الكهربائية الجديدة “إنستر” بسعر أقل من 25 ألف يورو (26775 دولار).

وتُعد “إنستر” سيارة كهربائية من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في)، وسيتم طرحها في كوريا الجنوبية هذا الصيف، قبل بدء تصديرها إلى أوروبا والشرق الأوسط، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ فيما بعد.

وتتمتع “إنستر” بطول 3.8 متر، وتعرف في كوريا الجنوبية باسم “كاسبر”. وتأتي مزودة ببرنامج مساعدة السائق الإلكتروني مع بطارية بقدرة 42 كيلووات/ساعة يتيح للسيارة قطع مسافة 300 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، في حين توجد فئة أخرى مزودة ببطارية أكبر تتيح مدى يصل إلى 355 كيلومتر.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن السعر النهائي لسيارة هيونداي الجديدة في وقت لاحق من العام الحالي.

وتأتي خطوة هيونداي هذه في الوقت الذي تواجه فيه شركات صناعة السيارات العالمية تحديات اقتصادية مثل تسلا وموتور فورد، حيث أدت ارتفاعات أسعار الفائدة إلى تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.

ولذلك، تسعى شركات السيارات إلى تطوير سيارات كهربائية أقل تكلفة لجذب المزيد من المشترين.

وتُعد شركات صناعة السيارات الصينية من أبرز المنافسين في هذا المجال، حيث تقدم سيارات كهربائية بأسعار أقل بكثير من الشركات العالمية.

ففي هذا السياق، تعتزم شركة “بي.واي.دي” الصينية تصدير سيارتها الكهربائية “سي جل” الرخيصة (أقل من 10 آلاف دولار في الصين) إلى أوروبا العام المقبل، مع توقعات ببيعها بسعر أقل من 20 ألف يورو بعد إضافة الرسوم الجمركية.