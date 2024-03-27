هيونداي تخطط لاستثمار 51 مليار دولار في السيارات الكهربائية

تخطط مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية لاستثمار 68 تريليون وون (51 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز إمكانات نموها في قطاع السيارات الكهربائية وأعمال التنقل الجديدة وتوظيف 80 ألف موظف جديد، كما ذكرت وكالة “رويترز”.

وسيركز الاستثمار على توسيع قدرات الشركة في مجال البحث والتطوير، مع تخصيص أكثر من نصف الأموال، التي تبلغ 35.5 تريليون وون، لبناء بنية تحتية بحثية جديدة وخطوط تجميع مخصصة للسيارات الكهربائية. كما تم تخصيص 31.1 تريليون وون إضافية لتطوير تقنيات السيارات الكهربائية، بما في ذلك السيارات المعرفة بالبرمجيات (SDVs) وابتكار البطاريات.

وتتضمن خطة المجموعة الطموحة أيضاً زيادة كبيرة في قوتها العاملة. وتعتزم هيونداي توظيف 80,000 موظف جديد، مع توجيه جزء كبير من التوظيف، حوالي 44,000 موظف، نحو السيارات الكهربائية والمركبات المعرفة بالبرمجيات ومبادرات حياد الكربون. وتعكس دفعة التوظيف هذه التزام الشركة بدعم نمو الأعمال في المستقبل.

وتُصنَّف مجموعة هيونداي موتور، التي تضم العلامة التجارية هيونداي موتور وشركتها التابعة كيا، كثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات. كما تشمل محفظة المجموعة أيضاً شركة هيونداي موبيس المصنعة لقطع غيار السيارات وشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات.

ويؤكد هذا الاستثمار على التركيز الاستراتيجي لمجموعة هيونداي موتور على مستقبل التنقل، لا سيما في قطاع السيارات الكهربائية. وتهدف هيونداي من خلال هذا الالتزام المالي الكبير إلى تسريع إمكانات نموها وتعزيز أبحاثها وتطويرها في هذه المجالات الحيوية.