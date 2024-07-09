بريلود تعود من شركة هوندا بطراز هجين

أكدت شركة هوندا أنها بصدد طرح سيارة كوبيه هجينة وهي هوندا بريلود 2026 Prelude، في المملكة المتحدة.

تظهر السيارة الهجينة الاختبارية بلون جديد وستظهر لأول مرة في أوروبا في مهرجان جودوود للسرعة 2024. وتقول الشركة إن الجيل السادس من بريلود سيباع في المملكة المتحدة في وقت مبكر من العام المقبل. وسيجري عرض بريلود في أوروبا لأول مرة هذا الأسبوع في مهرجان جودوود للسرعة. ,في حين لم تؤكد هوندا تفاصيل مجموعة نقل الحركة، فقد أوضحت أن الإصدار الجديد سيستخدم الطاقة الهجينة وعلى الأرجح أن يكون محرك هوندا رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر. الجيل السادس من بريلود هذه ستظهر لأول مرة علنًا في أوروبا في مهرجان Goodwood Festival of Speed ​​لعام 2024 في وقت لاحق من هذا الأسبوع قبل طرحها للبيع في المملكة المتحدة في وقت مبكر من العام المقبل. تُظهر الصور المحدثة لسيارة Prelude الكوبيه المنخفضة الارتفاع باللون الأحمر النابض بالحياة مقارنة باللون الأبيض الموضح في السيارة النموذجية الأصلية.

ولن تستطيع تمييز أي تغييرات بخلاف اللون، على الرغم من أن هذا ليس مفاجئًا للغاية نظرًا لمدى جاهزية السيارة النموذجية للإنتاج عند الكشف عنها. ولا تزال هوندا تمتنع عن الكشف عن تفاصيل مجموعة نقل الحركة، أكدت الشركة سابقًا أن السيارة تتميز بوحدة هجينة. نتوقع أن تستخدم النسخة الإنتاجية نفس محرك البنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر والنظام الهجين الموجود في طرازات CR-V وCivic Hybrid. وبينما نأمل أن تنتج بريلود أكثر من 204 أحصنة من الموجودة في سيارة أكورد Civic Hybrid، فإن تصريحًا سابقًا من كبير مهندسي المشاريع الكبيرة في هوندا تومويوكي ياماغامي خفف من التوقعات.