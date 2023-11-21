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هوندا تستدعي ربع مليون سيارة بسبب عيوب صناعة

قامت شركة هوندا اليابانية باستدعاء نحو 250 ألف سيارة بشكل عاجل بعد اكتشاف عيوب في الصناعة قد تتسبب في حوادث واحتراق داخلي للمحركات.

فريق التحرير by فريق التحرير
هوندا

استدعت شركة هوندا اليابانية نحو ربع مليون سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب عيوب في التصنيع تؤثر على تشغيل المحركات.

وتنوعت طرازات السيارات المستدعاة، حيث تم استدعاء سيارات أكورا إل تي إكس المصنعة بين أعوام 2015 و2020، وطراز أكورا إم دي إكس من عام 2016 وحتى 2020.

وجاءت شاحنات “بيك آب ريدجلين” ضمن السيارات المستدعاة بين أعوام 2017 و2019، وحافلات أوديسي الصغيرة بين عامي 2018 و2019، بالإضافة إلى سيارات الدفع الرباعي “بايلوت” المصنعة أعوام 2016 و2018 و2019.

أسباب الاستدعاء

قالت الشركة إن هناك خطأ تصنيعي في العمود المرفقي للمحرك يؤدي إلى تآكله وتوقف عن العمل.

وأكدت الشركة في بيانها أن هذا العطل قد يتسبب في ضرر بالغ للمحرك، أو يجعله يعمل بشكل غير صحيح، ليتوقف فجأة أثناء القيادة أو لا يعمل من الأساس، مما يساعد على زيادة وقوع حوادث أو حريق داخلي للمحرك.

علامات للتوقف

ودعت الشركة كل سائقي سياراتها لاتباع العلامات التي تنذر بحدوث العطل، مثل ضجيج المحرك المرتفع للغاية بصورة غير طبيعية.

كما أشارت الشركة إلى أن توقف المحرك فجأة، أو إضاءة مصباح فحص المخرج في لوحة السيارة الأمامية، كلها أشياء تدعو إلى التوقف فورا والتوجه إلى مركز الصيانة الخاص بهوندا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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