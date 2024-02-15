قصة هوندا S500.. أول سيارة حمراء في اليابان

وفقًا لقانون المرور الياباني في أوائل الستينيات من القرن الماضي، تم تخصيص اللونين الأحمر والأبيض لمركبات الطوارئ (الإطفاء والإسعاف)، ​​ولم تتمكن سيارات الركاب من ذلك.

كانت هناك مخاوف من أن يؤدي طلاء السيارات العادية باللون الأحمر إلى إرباك السكان ونشر الفوضى في الشوارع.

في ذلك الوقت، كان تأثير وسيطرة الحكومة اليابانية على صناعة السيارات الناشئة هائلا، وفي فترة إعادة البناء بعد الحرب، وظهرت العشرات من الشركات اليابانية المصنعة للسيارات والشاحنات والدراجات النارية وكان من بينها شركة هوندا.

كان سويتشيرو هوندا الذي أسس الشركة في عام 1948 رجلا طموحا، وبدأت هوندا كشركة مصنعة للدراجات البخارية.

وفي عقد من الزمن نمت بسرعة كبيرة لدرجة أنها أصبحت أكبر شركة مصنعة للدراجات النارية في العالم، وهو اللقب الذي تمتعت به منذ ذلك الحين.

كان اللون الأحمر مرتبطا بالفعل بالعلامة التجارية لهوندا، وأرادت الشركة أن تكون أول سيارة ركاب لها بنفس اللون.

هوندا.. اللون الأحمر هو اللون الأساسي للتصميم

ولتحقيق ذلك كتب سويتشيرو هوندا مقالا في صحيفة كبرى اسمها “أساهي شيمبون” للشكوى من القيود. وقال إن اللون الأحمر هو اللون الأساسي للتصميم. كيف يمكنهم منعه بالقانون؟

وفي الوقت نفسه، أرسلت شركة هوندا رئيسها التنفيذي إلى وزارة النقل للحصول على إذن للحصول على اللون، ومع القليل من الدبلوماسية. نجح الضغط، وتراجعت الحكومة، وأصدرت شركة هوندا سيارة S500 كأول سيارة حمراء في اليابان.

أدت أول سيارة حمراء في اليابان إلى ظهور سلالة كاملة من سيارات هوندا ذات اللونين الأحمر والأبيض، حتى أن سائقي الدراجات النارية أطلقوا على هوندا لقب “الأحمر الكبير”.

اعتمدت شركة هوندا رسميا لون هوندا الأحمر لشركتها في عام 2001، وكجزء من الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، أصدرت قلم هوندا الأحمر الملون كعنصر جديد.