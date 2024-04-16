هبوط قيمة تسلا السوقية دون 500 مليار دولار

شهدت شركة تسلا انخفاضًا حادًا في قيمتها السوقية خلال عام 2024، حيث انخفض سعر سهمها إلى ما دون 154 دولارًا في تعاملات الثلاثاء في نيويورك، ليخسر بذلك أكثر من 38% من قيمته منذ بداية العام.

وقد أدى هذا الانخفاض إلى انخفاض القيمة السوقية للشركة إلى ما دون 500 مليار دولار لأول مرة منذ أبريل 2023.

ويُعزى هذا التراجع وفقًل لرايان برينكمان، المحلل لدى “جيه بي مورغان” إلى عدد من العوامل، بما في ذلك:

تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية

إلغاء خطط تصنيع سيارة كهربائية أرخص

تسريح الموظفين

تركيز الشركة على السيارات ذاتية القيادة

مع ذلك، يرى بعض المحللين أن تسلا لا تزال تتمتع بوضع قوي في صناعة السيارات الكهربائية، وأن الانخفاض الحالي في سعر السهم قد يمثل فرصة شراء.

يذكر أنه من المقرر أن تعلن تسلا عن نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري 2024 في 23 نيسان/أبريل الحالي.