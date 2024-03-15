نيسان وهوندا تتحدان لتطوير سيارات كهربائية

أعلنت شركتا نيسان وهوندا اليابانيتان، ثاني وثالث أكبر صانعي السيارات في اليابان، عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير تقنيات السيارات الكهربائية وتكنولوجيا ذكاء السيارات.

تهدف هذه الشراكة إلى دمج خبرات الشركتين وتسريع وتيرة الابتكار في مجال السيارات الكهربائية، بما في ذلك تطوير تقنيات البطاريات والمحركات والأنظمة الكهربائية. كما ستركز الشراكة على تطوير أنظمة ذكاء السيارات، مثل أنظمة القيادة الذاتية والأنظمة المتصلة.

تواجه شركات صناعة السيارات اليابانية تحديات كبيرة في مجال السيارات الكهربائية، حيث تخلفت عن منافسيها مثل شركة تسلا وشركة بي واي دي. سيساعد هذا التعاون نيسان وهوندا على تسريع وتيرة الابتكار وتطوير تقنيات تنافسية.

وستساعد هذه الشراكة نيسان وهوندا على تعزيز قدرتهما التنافسية في السوق العالمية للسيارات الكهربائية.

ومن خلال مشاركة الموارد وتطوير تقنيات مشتركة، يمكن للشركتين خفض تكاليف تطوير وإنتاج السيارات الكهربائية.