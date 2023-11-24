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نيسان تستثمر أكثر من 2.5 مليار دولار في بريطانيا

فريق التحرير by فريق التحرير
نيسان تستثمر أكثر من 2.5 مليار دولار في بريطانيا

أعلنت شركة نيسان استثمار ما يزيد عن 1.12 مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) في مصنعها البريطاني لبناء نسخ كهربائية من طرازي كاشكاي وجوك الأكثر مبيعاً في المملكة المتحدة، وهو ما يمثل دفعة للحكومة في محاولتها إنعاش الاقتصاد المتعثر في البلاد.

وقالت شركة صناعة السيارات اليابانية اليوم الجمعة إنها بشكل مباشر ما يصل إلى 1.12 مليار جنيه لإنتاج نسختين كهربائيين للطرازين، فيما قالت الحكومة في بيان صحفي منفصل إن الأموال ستمكن أيضاَ “استثمارات أوسع في مشاريع البنية التحتية وسلسلة التوريد، بما في ذلك مصنع ضخم جديد”.

وأشارت نيسان في بيانها إلى أن استثماراتها الإجمالية ستصل إلى 2 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار)، بما في ذلك مصنع ثالث للبطاريات في بريطانيا ومشاريع البنية التحتية، ولفتت إلى أن شركاءها سيساعدون في التمويل.

وتعد كاشكاي ثاني أكثر السيارات شعبية في المملكة المتحدة هذا العام، في حين أن جوك تأتي في المرتبة السابعة.

وقال ماكوتو أوشيدا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، إن المركبات الكهربائية “في صميم خططنا لتحقيق حياد الكربون.. مع الإصدارات الكهربائية من طرازاتنا الأوروبية الأساسية في الطريق، فإننا نتسارع نحو حقبة جديدة لنيسان وللصناعة ولعملائنا”.

وقال آلان جونسون، نائب رئيس نيسان الأول للتصنيع وسلسلة التوريد، لإذاعة بي بي سي: “الدعم الحكومي مهم دائماً.. المناقشات مستمرة مع الحكومة، ولم تنته بعد”.

وأظهر تقرير نشرته “أسوشيتد برس” أن استثمار نيسان سيساعد في توظيف نحو 7 آلاف عامل في مصنع نيسان في سندرلاند و30 ألفاً في سلسلة التوريد”.

ويخطط عملاق صناعة السيارات الياباني لتقديم سيارات كهربائية بالكامل فقط في أوروبا بحلول عام 2030. وقالت إنها ستعلن عن أسماء نماذج السيارات الكهربائية الجديدة وتوقيت إطلاق الإنتاج في وقت لاحق.

ويأتي أحدث استثمار لشركة صناعة السيارات في المملكة المتحدة على الرغم من قرار رئيس الوزراء ريشي سوناك في سبتمبر بتأجيل فرض حظر على مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين لمدة خمس سنوات.

وجاءت صفقة نيسان بعد أشهر قليلة من إعلان شركة تاتا موتورز الهندية أنها ستستثمر 4 مليارات جنيه إسترليني (5 مليارات دولار) في مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة لتزويد مصانع جاكوار – لاند روفر التابعة لها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...