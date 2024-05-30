تحذير عاجل.. توقف عن قيادة هذه الطرازات من نيسان فوراً.. هل سيارتك من بينها؟

حذرت إدارة السلامة الوطنية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA) مالكي 84 ألف سيارة نيسان من طرازات قديمة بالتوقف الفوري عن قيادتها بسبب عيب خطير في نظام الوسائد الهوائية قد يعرض حياتهم للخطر.

وتشمل الطرازات التي شملها الاستدعاء، كلا من: نيسان سنترا طراز 2002-2006، ونيسان باثفايندر طراز 2002-2004، وإنفينيتي كيو إكس 4 طراز 2002-2003.

وجاء هذا التحذير بعد أن أصدرت شركة نيسان، يوم الأربعاء، حملة استدعاء جديدة لهذه الطرازات، والتي سبق أن تم استدعاؤها في عام 2020 دون إصلاحها.

وأوضحت الإدارة أن عيب الوسائد الهوائية قد يتسبب في انفجارها بشكل مفاجئ أثناء التصادم، مما قد يُطلق شظايا معدنية تصيب السائقين والركاب.

ودعت الإدارة، في بيان صدر عنها، مالكي هذه السيارات إلى التوقف الفوري عن قيادتها، والتواصل مع وكلاء نيسان المعتمدين لجدولة موعد لإصلاح العيب مجانًا.

وأكدت الإدارة أن وكلاء نيسان يوفرون خدمات متنقلة لسحب وإصلاح السيارات، بل ومنح المتضررين سيارات بديلة مؤقتة حتى إتمام عملية الإصلاح.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة واسعة تجريها السلطات الأمريكية لمعالجة مشكلة وسائد الهواء القاتلة التي تصنعها شركة تاكاتا، والتي تم استدعاء أكثر من 100 مليون منها على مستوى العالم، ومنها 7 ملايين في الولايات المتحدة فقط.

وتعود خطورة هذه الوسائد إلى احتوائها على مادة دافعة تتعرض للتحلل مع كثرة تعرضها للرطوبة ودرجات الحرارة العالية لفترة طويلة، مما قد يؤدي إلى انفجارها بشكل مفاجئ عند حدوث أي تصادم.

وتُعد هذه أكبر عملية استدعاء تتعلق بسلامة السيارات في تاريخ العالم، وقد تم ربطها بأكثر من 100 حالة وفاة حول العالم، بما في ذلك 27 حالة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أكثر من 400 إصابة.

وأرجع الخبراء هذا العيب إلى احتواء الوسائد على مادة دافعة تتعرض للتحلل مع كثرة تعرضها للرطوبة ودرجات الحرارة العالية لفترة طويلة.

ولم تقتصر هذه المشكلة على سيارات نيسان فقط، بل شملت أيضًا سيارات من علامات تجارية أخرى مثل كرايسلر وتويوتا.

ففي العام الماضي، أصدرت شركة ستيلانتيس -الشركة الأم لعلامة كرايسلر- تحذيرات لمالكي 29 ألف شاحنة طراز دودج رام 2003 بالتوقف الفوري عن قيادة سياراتهم حتى إصلاح عيوب الوسادة الهوائية، وذلك بعد وفاة شخص بسبب انفجار وسائد تاكاتا بشكل مفاجئ.

وفي يناير الماضي، استدعت شركة تويوتا أكثر من 50 ألف سيارة في الولايات المتحدة خشية تعرض حياة السائقين والركاب للخطر بسبب احتمال انفجار وسائل تاكاتا.

وتضمنت الطرازات التي شملها الاستدعاء من تويوتا كلاً من راف 4 موديل 2004 – 2005، وكورولا 2003 – 2004، وكورولا ماتريكس 2003 – 2004.