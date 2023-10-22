مصر تقدم هدايا نقدية لتشجيع تحويل السيارات إلى الغاز

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات الغاز الطبيعي للسيارات لاستعراض المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومعدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز وإقامة المحطات الجديدة فضلاً عن آليات التيسير على المواطنين والعملاء الراغبين في تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود والانتفاع بفوائده الاقتصادية وانخفاض تكلفته السعرية.

وخلال الاجتماع تم استعراض إجراءات التيسيرات على المواطنين والعروض الترويجية الجديدة التي تمت الموافقة عليها لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من خلال أنظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد وتتضمن إلى جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء.

وتشمل العروض والأنظمة الجديدة لشركتي “غازتك” و”كارجاس” منح العميل في حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيهاً.

وتشمل العروض الأخرى التقسيط على سنة بدون فوائد مع الاعفاء من المصاريف الادارية، حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيهاً، او التقسيط لمدة 18 شهراً بدون فوائد والاعفاء من المصاريف الادارية، كما يمكن التقسيط لمدة سنتين بدون فوائد.

وأكد المهندس طارق الملا خلال الاجتماع أن التيسيرات الجديدة هدفها تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم مختلف عوامل الجذب لأصحاب السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في اطار المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز، وما حظيت به من دعم رئاسي وحكومي كبير، حيث نجح قطاع البترول في تحقيق الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز في جميع المحافظات المصرية والتي يقترب عددها حالياً من الوصول إلى 1000 محطة تنتشر على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين و تحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير.

ووجه الوزير رئيسي شركتي “غازتك” و”كارجاس” بالعمل على تسريع تلبية طلبات العملاء الراغبين في تحويل السيارات من خلال فرق العمل، وتوفير كل المعلومات اللازمة للرد على استفسارات العملاء.

كما اكد الوزير خلال الاجتماع أن المبادرة الرئاسية اعطت زخماً لخطط إقامة المحطات الجديدة وإعطاء دفعات لسرعة التنسيق مع الاجهزة والجهات المعنية بشأن الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل محطات جديدة، وهو ما يتم الاستمرار فيه حالياً في إطار التنسيق مع جهات الدولة.

وتأتي المبادرة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في إطار توفير بدائل مختلفة للوقود أمام المستهلك، ويبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعىي للسيارات 4.5 جنيه ويعادل 1 لتر من البنزين، وبذلك تكون تكلفة الغاز أقل بنسبة 56% من لتر البنزين 92، وأقل بنسبة 48% من لتر البنزين 80 بما يعكس أهميته كوقود موفر مالياً للمواطن، وكذلك موفر لاستخدام البنزين لتخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال تقليص جزء من فاتورتي الدعم والاستيراد للمنتجات البترولية، علاوة على تحقيق الأهداف البيئية لكون الغاز الطبيعي أنظف أنواع الوقود.