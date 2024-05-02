باستخدام نوع جديد من البطاريات.. مرسيدس تزيد مدى “جي كلاس” الكهربائية إلى 400 ميل

أعلنت شركة مرسيدس بنز الألمانية عن عزمها زيادة مدى سيارتها الكهربائية الجديدة من فئة جي كلاس إلى 400 ميل باستخدام نوع جديد من كيمياء البطاريات.

ووفقًا لموقع أوتو كار المتخصص في السيارات، أنه سيتم إنتاج هذه البطاريات الجديدة بالتعاون مع شركة سيلا نانوتكنولوجيز الأمريكية، ومن المتوقع بدء استخدامها في السيارات اعتبارًا من عام 2026، مشيرًا إلى أن هذا سيؤدي إلى زيادة كبيرة في مدى السيارات الكهربائية التي تنتمي لفئة الدفع الرباعي.

وتعتمد البطاريات الجديدة على تقنية أنود السيليكون، والتي تزيد كثافة الطاقة بنسبة تتراوح بين 20 و 40٪ مقارنة بالبطاريات التقليدية. وقد أظهرت النماذج الاختبارية لهذه البطاريات قدرة تصل إلى 800 وات في الساعة لكل لتر على مستوى الخلية.

وتوفر بطارية 116 كيلو وات في الساعة الحالية لسيارة جي 580 إي كيو مدى 292 ميلاً. ومع زيادة كثافة الطاقة بنسبة 20٪، سترتفع سعة البطارية إلى 139 كيلو وات في الساعة، مما يزيد المدى إلى 354 ميلاً.

وإذا تم زيادة كثافة الطاقة بنسبة 40٪، فستصل سعة البطارية إلى 162 كيلو وات في الساعة، مما يزيد المدى إلى 400 ميل.

مرسيدس تكشف عن سيارتها الكهربائية جي 580 إي كيو

ويذكر أن، كشفت مرسيدس النقاب عن سيارتها الكهربائية الجديدة جي 580 إي كيو في معرض بكين الدولي للسيارات. تأتي السيارة ببطارية بقدرة 116 كيلووات/ساعة من نوع خلايا النيكل والليثيوم والماغنسيوم والكوبالت، من إنتاج شركة CATL الصينية. توفر هذه البطارية للسيارة مدى سير يصل إلى 292 ميلاً.

مرسيدس تتعهد بتحديث جي 580 إي كيو بأفضل بطارية متاحة

أكد مسؤولو مرسيدس أن الشركة تعتزم تحديث طراز جي 580 إي كيو بأفضل بطارية متاحة في السوق، وذلك حتى قبل بدء تسليم هذه السيارة الكهربائية الفارهة القادرة على السير في الطرق الوعرة.