عيب فني يتسبب باستدعاء 250 ألف سيارة مرسيدس بنز

أكد المتحدث باسم شركة مرسيدس بنز، الثلاثاء 20 فبراير 2024، أنه تم استدعاء 250 ألف سيارة من مختلف أنحاء العالم، وذلك بسبب عيب فني قد يُسبب تعطل المحرك أو نشوب حريق.

أشار المتحدث إلى أن العيب يكمن في بعض الصمامات التي قد لا تلبي المتطلبات الفنية.

المركبات المعنية:

تشمل عملية الاستدعاء 9 طرازات من سيارات مرسيدس بنز من إنتاج عام 2023، وهي:

AMG GT

C-Class

CLE

E-Class

EQE

EQS

GLC

S-Class

SL

عدد السيارات المعنية في ألمانيا:

من المتوقع أن يبلغ عدد السيارات المعنية بعملية الاستدعاء في ألمانيا أكثر من 37 ألف سيارة.

الإجراءات الاحترازية:

ستقوم مرسيدس باستبدال بعض الأجزاء في المركبات المتضررة كإجراء احترازي.

إصلاح مجاني:

أكدت الشركة أنّ أعمال الإصلاح ستتم مجاناً، ولن تستغرق فترة طويلة، حيث تتراوح مدة بقاء السيارة في الورشة بين ساعتين إلى خمس ساعات ونصف.