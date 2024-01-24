السعودية: استدعاء 39 مركبة مرسيدس “SL-Class” 2022 – 2024

أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، اليوم، عن استدعاء 39 مركبة مرسيدس “SL-Class” 2022 – 2024.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة أكس أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في تثبيت ضفيرة بادئ التشغيل للمحرك قد يؤدي إلى حدوث تماسّ كهربائي، مما يزيد من احتمالية خطر نشوب حريق.

ودعت “التجارة” إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

استدعاء سيارات مرسيدس من طرازG63 4X4 (2022 إلى 2023 )

وكانت الوزارة أعلنت يوم 17 يناير عن استدعاء سيارات مرسيدس من طرازG63 4X4 (2022 إلى 2023 ) بسبب خلل في المحور الخلفي لناقل الحركة قد يؤدي إلى انكسارة وتسرب زيت ناقل الحركة وفقد توجيه المركبة مما يشكل خطرا على مرتادي الطريق و وقوع حادث.

وطالبت الوزارة بالتوقف الفوري عن استخدام المركبة والتواصل مع الوكيل المحلي لتحديد موعد للإصلاح واستلام التعويض المناسب لحين توفر الإصلاحات اللازمة.

كما أعلنت الوزارة أيضاً منتصف الشهر الجاري عن استدعاء مركبات جينيسس لخلل في مضخة الوقود بسبب خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها وفقدان قوة المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث

وطالبت الوزارة بالتواصل مع الشركة (الوكيل) لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

لسلامتكم ..

نعلن عن #استدعاء 39 مركبة

? مرسيدس "SL-Class"

? 2022 – 2024

? لخلل في تثبيت ضفيرة بادئ التشغيل للمحرك قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي، مما يزيد من احتمالية خطر نشوب حريق.#سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2qGsH ? pic.twitter.com/fN5TVZRorc — وزارة التجارة (@MCgovSA) January 24, 2024