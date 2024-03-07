مرسيدس-بنز تكشف عن VISION EQXX في LEAP 2024

ستعرض شركة مرسيدس-بنز، سيارتها الكهربائية الاستثنائية VISION EQXX، خلال مؤتمر LEAP 2024، المؤتمر العالمي في قطاع التكنولوجيا المقام في العاصمة السعودية الرياض ويختتم اليوم الخميس.

وتُعدّ VISION EQXX تجسيدًا متقدمًا لمبادئ مرسيدس-بنز الأساسية للرفاهية العصرية والنقاء الحسي للعصر الرقمي والمستدام. وبفضل ما تتمتع به من مدى قيادة على الطاقة الكهربائية لأكثر من 1000 كيلومتر بشحنة واحدة واستهلاك طاقة أقل من 10 كيلوواط في الساعة/100 كيلومتر، تُعدّ VISION EQXX علامة فارقة في مجال الكفاءة.

وتُظهر السيارة نهجًا جديدًا قائمًا على البرامج لإعادة ابتكار واجهة المستخدم/تجربة المستخدم. يرتقي محرك ثلاثي الأبعاد برسوميات واجهة المستخدم إلى مستوى جديد كليًا من الرفاهية الرقمية، وتُظهر قدرة الرسوميات في الوقت الفعلي على فتح المجال للوصول إلى إمكانيات رقمية جديدة تمامًا.

ونجحت VISION EQXX في وضع معيار جديد في الكفاءة الكهربائية، حيث حطمت مؤخرًا الرقم القياسي الذي حققته سابقًا في مجال الكفاءة، وذلك عندما سجّلت 8.3 كيلوواط في الساعة/100 كم على مسافة 1202 كم من شتوتغارت (ألمانيا) إلى سيلفرستون (المملكة المتحدة) بشحنة واحدة للبطارية.

وتعليقًا على هذا الحدث، قال مايكل ستروباند، الرئيس التنفيذي لشركة سيارات مرسيدس-بنز الشرق الأوسط: “تُعدّ VISION EQXX أكثر من مجرد سيارة مخصصة للمعارض، إنها شهادة على التزام مرسيدس-بنز بتسريع وتيرة التحوّل إلى التنقل الكهربائي من خلال توفير مستويات استثنائية من الكفاءة ومدى القيادة.

“يُعدّ LEAP حدثًا استثنائيًا ينسجم مع قيمنا الأساسية المتمثلة في الابتكار والتقدّم. فهو يوفر منصة فريدة لعشّاق التكنولوجيا وقادة القطاع للتعاون وتبادل الأفكار وتشكيل مستقبل التكنولوجيا.

“نُعبّر عن امتناننا لشركة موبايلي على تعاونها الذي أتاح لنا عرض هذه التحفة الفنية في هذا الحدث المتميز. تجسد VISION EQXX تفانينا في دفع حدود التنقل الكهربائي، ونحن نتطلّع إلى مشاركة ميزاتها الاستثنائية مع مختلف فئات الحاضرين المتطلعين إلى المستقبل في LEAP.”