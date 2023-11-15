دشنت مدينة الخبر شرق السعودية، أول 4 محطات شحن للسيارات الكهربائية ، وتم اختيار “الكورنيش” في الواجهة البحرية الأكثر حراكا.

الأجهزة الجديدة تتمتع بنماذج مميزة وصديقة للبيئة وتدعم اللغتين العربية والإنجليزية وتتحمل كافة عوامل التعرية والحرارة العالية، إضافة الى كونها تتيح لقائدي المركبات القيادة لمسافة تزيد عن 500 كم بعد الشحن.

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل الوهبي، بأنه تم تهيئة منصات إمداد الطاقة لملاك السيارات الكهربائية بكورنيش الخبر، والتي تُمَكّنهم من شحن سياراتهم الأمر الذي يشجع المستهلكين على استخدام هذه النوعية من السيارات، حيث توفر الخدمة من خلال منصات الشحن الجديدة مستويات متقدمة من النمط التشغيلي عبر أجهزة الشحن المعتمدة من هيئة المواصفات السعودية .



وأضاف، “الأجهزة الجديدة تتمتع بنماذج مميزة وصديقة للبيئة وتدعم اللغتين العربية والإنجليزية وتتحمل كافة عوامل التعرية والحرارة العالية، إضافة الى كونها تتيح لقائدي المركبات القيادة لمسافة تزيد عن 500 كم بعد الشحن، منوها بأن العمل جاري حاليا لتجهيز عدد من المواقع لتركيب محطات شحن كهربائية فيها”.

يأتي ذلك ضمن المبادرات الداعمة لبرامج الاستدامة البيئية والمساعدة في الحفاظ عليها من خلال دعم التوجه نحو الاستفادة من التقنيات الصديقة للبيئة وتأكيد الالتزام بالسياسات التي تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية بما ينسجم مع المستهدفات، بالتزامن مع دفع المساعي الوطنية إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية في المملكة.