مبيعات قياسية لتويوتا متجاوزة 10 ملايين سيارة

حققت تويوتا موتور مبيعات قياسية عالمية خلال العام المنتهي في 31 آذار / مارس، حيث ارتفعت 7.3% إلى 10.31 مليون وحدة، متجاوزة 10 ملايين وحدة لأول مرة.

وسجل الإنتاج 9.97 مليون وحدة، بزيادة 9.2 بالمئة على أساس سنوي.

ولكن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم شهدت انخفاضاً لمبيعاتها وإنتاجها في مارس وسط منافسة شرسة في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.

وتراجعت مبيعات تويوتا العالمية في مارس آذار 2.1 بالمئة عنها قبل عام إلى 897251 وحدة، وانخفض إنتاجها 10.3 بالمئة إلى 807026 وحدة.

وتعتزم تويوتا تأجيل بدء إنتاج سياراتها الكهربائية في الولايات المتحدة وتقليص الإنتاج المحلي لضمان سلامة المنتج وجودته بعد سلسلة من الفضائح في شركات تابعة للمجموعة، كما أوردت صحيفة “ميد جابان إيكونومست”.