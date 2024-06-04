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مبيعات تسلا من السيارات المصنوعة في الصين تتراجع 6.6%

باعت شركة “بي واي دي” الصينية، الشركة المنافسة لـ “تسلا”، 330488 سيارة ركاب في أيار / مايو، بزيادة 38.2% على أساس سنوي.

فريق التحرير by فريق التحرير

أظهرت بيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية اليوم الثلاثاء أن مبيعات سيارات تسلا الكهربائية المصنوعة في الصين انخفضت بنسبة 6.6% عن العام السابق إلى 72573 وحدة في أيار / مايو، لتواصل الانخفاض على أساس سنوي للشهر الثاني.

وجاء هذا الانخفاض بعد انخفاض بنسبة 18% في أبريل / نيسان بعد ارتفاع بنسبة 0.2% في آذار / مارس، حيث خفضت شركة صناعة السيارات الأمريكية إنتاج الطراز “واي” Y بنسبة مئوية مكونة من خانتين عشريتين في مصنعها في شنغهاي منذ مارس.

ويهدف خفض الإنتاج، الذي كشفت عنه وكالة رويترز في أواخر مايو، إلى معالجة ضعف الطلب على طرازها الأكثر مبيعاً حتى الآن في الصين.

وارتفعت تسليمات سيارات من طراز “3” و”واي” المصنوعة في الصين بنسبة 16.7% مقارنة بشهر أبريل.

وباعت منافستها الصينية “بي واي دي”، بفضل طراز Dynasty and Ocean من السيارات الكهربائية والهجينة، 330488 سيارة ركاب في مايو، بزيادة 38.2% على أساس سنوي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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