ماكلارين تكشف عن سيارة 750S  التي تحمل شعار3-7-59  

كشفت شركة ماكلارين أوتوموتيف عن تصميم شعارها الأكثر طموحاً ودقة على الإطلاق والمتمثل بشعار 3-7-59 المذهل.

وقد نفّذه فنيون خبراء في مجال الطلاء ضمن قسم العمليات الخاصة في ماكلارين، على سيارة ماكلارين 750S خارقة كشف عنها اليوم لاندو نوريس، سائق فريق ماكلارين في الفورمولا وان، وباتو أووارد، سائق ماكلارين إندي كار، وديريك بيل، سائق فريق ماكلارين السابق في الفورمولا وان الذي شارك مرتين في سباق لومان 24 ساعة بسيارة ماكلارين F1 GTR.

وتم الكشف عن شعار 3-7-59 في فعالية رياضة السيارات الفاخرة، فيلوسيتي إنترناشونال، التي أقيمت على مضمار سباق سونوما في الولايات المتحدة، ويعدّ بمثابة تكريم لافت لنجاح ماكلارين بحيازة لقب “التاج الثلاثي” من خلال الفوز بسباق إنديانابوليس 500، وسباق جائزة موناكو الكبرى، وسباق لومان 24 ساعة. ويتزامن الكشف عن الشعار مع احتفالات ماكلارين طيلة العام بالذكرى الستين على تأسيسها سنة 1963.

1200 ساعة لطلاء سيارة ماكلارين 750S

وسيستغرق الطلاء أكثر من 1200 ساعة من العمل، حيث سيتمّ تنفيذه على ست سيارات750S كوبيه أو Spider تحمل شكلاً مختلفاً من شعار 3-7-59، وقد تم بيعها كلها لعملاء مختلفين.

وقال مايكل ليترز، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أوتوموتيف: “مع احتفالنا بالذكرى الستين على تأسيس ماكلارين، نسترجع تراثنا الغني القائم على تجاوز حدود المألوف، أكان ذلك من خلال رياضة السيارات أو التميز في مجال السيارات الفائقة والخارقة كما جرى مؤخراً. لقد استوحي شعار 3-7-59 من هذين المجالين، وهو يختصر قوة الأداء الفائق الذي يحتفي بنجاحنا في إحراز لقب التاج الثلاثي. ويعدّ هذا المشروع الذي قدمه قسم العمليات الخاصة في ماكلارين الأكثر تحدياً على الإطلاق، وهو يعكس خبرة ماكلارين الرائدة في مجال الطلاء الذي نُفّذ على سيارة خارقة ترتقي بمعايير هذه الفئة من المركبات.”

ويشير شعار 3-7-59 إلى أرقام سيارات فرق ماكلارين الفائزة بلقب التاج الثلاثي. فقد ظهر الرقم 3 على سيارة M16D التي قادها جوني روثرفورد في سباق إنديانابوليس 500 عام 1974؛ والرقم 7 على سيارة MP4/2 الفائزة التي قادها آلان بروست في موناكو عام 1984؛ والرقم 59 على سيارة F1 GTR التي قادها إلى النصر كل من يانيك دالماس وماسانوري سيكيا وجاي جاي ليتو في سباق لومان عام 1995.

تصميم يجمع السايارت الفائزة

ومثلما يكتسب فوز هذه السيارات المذهلة بكل هذه السباقات وإحراز لقب التاج الثلاثي أهمية كبرى، يبرز شعار 3-7-59 كسمة فريدة حيث يجمع تصاميم شعار السيارات الثلاث الفائزة في مجموعة ملصقات نابضة بالحياة تتضمن تفاصيل عن السباقات الثلاثة والسيارات التي فازت بها.

ويرتقي شعار 3-7-59 بقدرات ماكلارين في مجال طلاء إلى مستويات جديدة، حيث يشمل أكثر من 20 لوناً يزيّن المقصورة الخارجية الملفتة. ولتحقيق هذه الدقة والعمق في تفاصيل كل سيارة، اعتمد الفنيون في قسم العمليات الخاصة في الشركة على عقود من الخبرة والتقنيات التي تم تطويرها لتقديم سيارات فريدة العملاء.

شعار يروي قصة مليئة بالانتصارات

وتبدأ قصة التاج الثلاثي التي يرويها شعار 3-7-59 حتى قبل دخول السائق إلى السيارة، حيث تتضمن سلسلة المفاتيح عملاً فنياً يدوي الصنع يحاكي المقصورة الخارجية للسيارة متعددة الألوان. أما الواجهة الأمامية من السيارة فقد استوحيت من الشعار الأبيض والأحمر الذي تميزت به ماكلارين MP4/2، كما يظهر رقم 7 الذي يشير إلى رقمها في السباق، على غطاء المحرك وقد تم دمجه بسلاسة ضمن الشعار المعبّر لسيارة الفورمولا وان.

ويشكّل جانبا شعار 3-7-59 تكريماً لسيارة ماكلارين F1 GTR التي أحرزت سباق لومان عام 1995، حيث يشير لونها الرمادي ورقم السباق 59، وحتى النقطة الخضراء الفاتحة إلى مشاركتها في فئة GT1 في سباق الـ24 ساعة الشهير.

وتروي التفاصيل اللافتة الأخرى في الطلاء قصة التاج الثلاثي لشركة ماكلارين وتشمل “بيوض عيد الفصح” المخفية التي تشير إلى السيارات التي فازت بالسباقات، وإلى السنوات التي أحرزت فيها الشركة التاج الثلاثي، وتطور شعارها من شعار ماكلارين رايسنغ الأصلي إلى علامة “سبيدمارك” المستخدمة اليوم.

ويتطابق الثلث الخلفي من شعار 3-7-59 المستوحى من سيارة M16Dمع اللون البرتقالي للسيارة الفائزة بسباق إنديانابوليس 500 عام 1974، ولكنه يحمل الرقم 3 باللون الأزرق مثل سيارة السباق ذاتها. أما على الجانب الذي يظهر عليه رقم الـM16D في السباق، فيندمج الطلاء البرتقالي باللون الرمادي لسيارة F1 GTR من خلال شكل علم مرفرف تمّ رسمه بإتقان ودقة بالغة.

وعلى الجانب الآخر من السيارة، أضيفت لمسة جديدة باستخدام تقنية طوّرها قسم العمليات الخاصة في ماكلارين، وهي عبارة عن “بقعة” زرقاء مستوحاة من لون رقم السباق وتم تنفيذها باستخدام عملية تقوم على إحداث بقع ممسوحة ضوئياً على قماش ومن ثم ترقيتها. ويساهم استخدام أربع درجات مختلفة من اللون الأزرق ضمن البقعة في منحها طابعاً ثلاثي الأبعاد رغم كونها مندمجة تماماً بسطح السيارة.

وتغطي عجلات الألمنيوم خفيفة الوزن بلون الأسود الساتان والتي تتخذ شكل الدوامة المكابح المطلية باللون الأزرق والأحمر وذهب لومان، في إشارة أخرى للسيارات الثلاث الفائزة بالتاج الثلاثي.

وإلى جانب الحرفية الاستثنائية التي يختصرها شعار 3-7-59، أضفى الفنّيون في قسم العمليات الخاصة في الشركة إليه مزايا جديدة مخفية وتفاعلية، حيث بات يتضمن ثلاثة رموز QR على الجزئين الخارجي والداخلي، ويشكل كل منها بوابة مباشرة تؤدي إلى صفحة إلكترونية تعرض تفاصيل السيارة. وعند النظر إلى الشعار من زاوية معينة لدى توفر الإضاءة المناسبة، يظهر انعكاس لشعار 3-7-59 على الدعامة التي تحتوي على مصابيح LED ضمن هيكل المصابيح الأمامية. أما في الخلف، فيضيء شعار MSO متلوّن كهربائياً كجزء من ضوء الفرامل المثبت على الجانب السفلي من الفرامل الهوائية.

وابتكرت الشركة كجزء من اختبارات مواد جديدة، تفاصيل خارجية مصنوعة من أوراق الفضة، حيث يظهر على الباب السفلي على جانبي سيارة 750S شعار التاج الثلاثي باللون الفضي مع لمسة زنجار رائعة إضافة إلى شعار 3-7-59، وقد أضيف باستخدام تقنيات التذهيب التي طورتها ماكلارين داخلياً لتحقيق الأثر المنشود.

كما تم دمج تصاميم شعار التاج الثلاثي في ​​المقصورة الداخلية للسيارة، وكذلك خياطتها بلون ماكلارين البرتقالي على مساند رأس مقاعد السباقات المصنوعة من ألياف الكربون والتي زوّدت السيارة بها قياسياً، وكذلك على مسند الذراع الأوسط. وتزيّن المقاعد أعمال فنية تشير إلى التاج الثلاثي وقد تمّ تنفيذها بجلد الكانتارا الغرافيتي وتتميز بتقطيب متباين باللون الأبيض.

وتضم المقصورة الداخلية أيضاً حوافّ أبواب مصنوعة من ألياف الكربون وتظهر عليها الأعمال الفنية ذاتها التي تزيّن المقاعد، إضافة إلى علامة الساعة 12 تمّ رسمها على حافة عجلة القيادة، ومفاتيح نقل حركة مصنوعة من ألياف الكربون رُسمت يدوياً واستوحيت من الطلاء الأحمر والأبيض لمقدمة شعار 3-7-59 في إشارة إلى سيارة ماكلارين MP4/2.

وتتضمن السيارة التي تحمل شعار 3-7-59 مزيداً من المزايا الفريدة التي قد لا تظهر فوراً للعين. فالدواسات مثلاً تتضمن عملاً فنياً محفوراً بالليزر ويتطابق مع بعض تفاصيل الطلاء على الهيكل الخارجي للسيارة، وقد غلفت بطبقة من السيراميك وتظهر عليها نجوم التاج الثلاثي باللون الأبيض والأسود والبرتقالي. وتظهر النجوم ذاتها على عتبات الأبواب المصنوعة من ألياف الكربون. أما التفصيل المخفي الثالث فيمكن رؤيته فور فتح الأبواب، وهو عبارة عن لوحة إهداء تعتبر بمثابة تكريم فريد وخاص لنجاح ماكلارين في سباقات فورمولا وان وسباق جائزة موناكو الكبرى، وتتضمن قطعة أصلية من ألياف الكربون التي استُخدمت في سيارة ماكلارين لسباقات فورمولا وان باللونين الأحمر والأبيض.