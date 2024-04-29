إيلون ماسك في الصين.. ماذا يفعل الملياردير الأمريكي؟

التقى إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، مع أحد كبار القادة الحكوميين في العاصمة الصينية يوم الأحد، في الوقت الذي تستعرض فيه شركات صناعة السيارات في البلاد أحدث طرازاتها من السيارات الكهربائية في معرض بكين للسيارات.

إيلون ماسك

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ لماسك إنه يأمل أن تعمل الولايات المتحدة بشكل أكبر مع الصين على التعاون “المربح للجانبين”، مستشهدا بعمليات تسلا في الصين كمثال ناجح للتعاون الاقتصادي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية CCTV.

الصين وجذب الاستثمار الأجنبي

بالنسبة للصين، يعد ماسك بمثابة الترياق المرحب به للحديث المتشدد من المسؤولين الأمريكيين، والذي ظهر مؤخرا خلال زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن. وتعكس تصريحات لي أيضا جهود الصين لجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز اقتصادها المتعثر.

ولم يكن من الواضح ما إذا كان ماسك سيزور معرض السيارات الذي يستمر حتى هذا الأسبوع، وفقا لأسوشيتد برس.

أطلقت شركات صناعة السيارات الصينية والشركات الناشئة مجموعة من السيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة، بعضها يتنافس وجها لوجه مع شركة تسلا، مما يؤدي إلى تقويض الشركة الأمريكية من حيث السعر.

وذكر تقرير سابق لقناة CCTV على الإنترنت أن ماسك جاء بدعوة من المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية والتقى برئيسه رين هونغ بين لتبادل وجهات النظر حول مزيد من التعاون ومواضيع أخرى.

مصنع تسلا في الصين

تمتلك تسلا قاعدة تصنيع رئيسية في شنغهاي للمبيعات المحلية في الصين والصادرات إلى أوروبا ومناطق أخرى.

وخفضت الأسعار في الصين قبل أسبوع، حيث انخفض سعر الموديل 3 إلى 231900 يوان (32700 دولار) والطراز Y إلى 249900 يوان (35200 دولار)، بعد تخفيضات مماثلة في الولايات المتحدة.

أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقا في الدعم الصيني لصناعة السيارات الكهربائية، والذي قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، بما في ذلك سيارات تسلا.

وساعد دعم الطاقة الخضراء في تحويل سوق السيارات الصينية، حيث وصلت السيارات الكهربائية إلى حوالي ربع مبيعات السيارات الجديدة في العام الماضي، مما أدى إلى تآكل الطلب على المركبات التي تعمل بالبنزين.

وتسعى شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل فولكس فاغن ونيسان إلى تطوير نماذج جديدة من السيارات الكهربائية للاحتفاظ أو استعادة حصتها في السوق في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.