إيلون ماسك يضع مستثمري تسلا في مأزق.. سيارات ذاتية القيادة أولاً أم سيارات كهربائية أرخص؟

يواجه إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، خلافًا مع مستثمري الشركة حول أولوية تطوير وخطة الشركة المستقبلية.

التركيز على السيارات ذاتية القيادة يُثير قلق المستثمرين

وأشارت تقارير إخبارية، إلى أن ماسك يصر على التركيز على السيارات ذاتية القيادة، يطالب المستثمرون بإطلاق نموذج لسيارة كهربائية أقل تكلفة تلبي احتياجات السوق بشكل أفضل.

مخاوف المستثمرين

ونقلاً عن تقرير صدر عن وكالة بلومبرج، أن ماسك خصص وقتًا قصيرًا نسبيًا خلال الإعلان عن الأرباح ربع السنوية لتسلا لمناقشة النماذج الجديدة من السيارات الكهربائية، بينما ركز بشكل أكبر على طموحاته في مجال القيادة الذاتية.

النماذج الجديدة من السيارات الكهربائية

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتوفر النماذج الكهربائية الجديدة في أواخر عام 2024 أو مطلع عام 2025، مع عدم وجود تفاصيل واضحة حول ما إذا كانت ستكون تعديلات على الطرازات الحالية من سيارات تسلا أو تصميمات جديدة تمامًا.

مستقبل تسلا

وأوضحت التقارير، أن العرض التقديمي أشار إلى بعض المعلومات أن هذه النماذج الجديدة من السيارات ستجمع بين منصة الجيل الجديد ومنصات تسلا الحالية.

تسلا تناقش تحديات الربع الأول وتُعلن عن تقدم هائل في مجال الذكاء الاصطناعي

والجدير بالذكر أنه، ناقشت شركة Tesla (TSLA) في مكالمة الأرباح للربع الأول من عام 2024 التحديات التي واجهتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بما في ذلك انخفاض إيرادات السيارات وقيود التوريد. ومع ذلك، أبرزت الشركة أيضًا التقدم الكبير الذي أحرزته في مجالات رئيسية مثل نشر حلول تخزين الطاقة وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أكد الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، على نجاح أعمال Tesla في مجال الطاقة والتقدم في تقنية القيادة الذاتية الكاملة (FSD)، بما في ذلك تخفيض سعر اشتراك FSD إلى 99 دولارًا شهريًا.

ومن جانبه، أعلن المدير المالي، فايبهاف تانيجا، عن خطط لخفض التكاليف وتحقيق تدفقات نقدية حرة إيجابية في الربع القادم. كما كشفت Tesla عن خططها لإطلاق سيارات منخفضة التكلفة، وتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي، وإمكانية ترخيص تقنية FSD لشركات صناعة السيارات الأخرى.