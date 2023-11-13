لوكسيد S7 الجديدة من هواوي… تنافس تسلا S بنصف الثمن

أطلقت شركتي، هواوي “Huawei Zhixuan“، وشيري “Chery”، عن سيارة لوكسيد S7 ” Luxeed S7″، وهي أول سيارات العلامة التجارية “لوكسيد”.

والسيارة الجديدة، هي أول طراز يتم تجهيزه بنظام HarmonyOS 4.

أسعار سيارة لوكسيد S7

وأعلنت الشركتان، حسب موقع ” chinesecars”، عن بدء حجز السيارة، يوم الخميس الماضي، بسعر يتراوح بين 258 ألف يوان صيني (132.767 ألف ريال سعودي أو 34.5 ألف دولار) إلى 358 ألف يوان (184.227 ألف ريال سعودي أو 47.9 ألف دولار تقريبا).

وقالت الشركة في مؤتمر صحفي، الخميس، إن السيارة سوف تتوافر في المعارض الصينية، في نهاية الشهر الحالي.

منافسة سيارة تسلا طراز S

مصدر الصورة: موقع تسلا الرسمي

وتهدف الشركتان، بهذا الطراز لمنافسة سيارة تسلا طراز S.

وقال ريتشارد يو، رئيس قسم المستهلكين في شركة “لوكسيد”، إثناء الإعلان عن بدء حجز السيارة في مدينة شنتشن الصينية، إن السيارة مجهزة ببطارية قوية عالية الجهد.

ميزة الشحن بمنصة 800 فولت في سيارة لوكسيد S7

وأضاف يو، أن شحن السيارة لمدة 15 دقيقة، بمنصة 800 فولت للشحن السريع يمكنها من السير مسافة تبلغ 400 كيلومتر (249 ميلاً)، وهو ما يتجاوز نطاق 347 كيلومتراً (نحو 216 ميلاً) لسيارة تسلا موديل S بعد فترة شحن مماثلة.

وأكد: “نطاقنا يتجاوز مستوى أقراننا”.

وفي تصريحات سابقة، للإعلان عن السيارة، أكد يو، أن سيارة S7 ستتفوق على طراز S من تسلا “في كل المواصفات”.

سعر سيارة لوكسيد S7 أقل من نصف سعر تسلا طراز

وحسب الأسعار الرسمية المعلنة، يبلغ سعر سيارة لوكسيد S7، أقل من نصف سعر سيارة تسلا طراز S، التي تباع في الصين، بنحو 699 ألف يوان ( 95.8 ألف دولار).

المقارنة مبالغة بعض الشيء

لكن مقارنة السيارتين، قد تكون مبالغة بعض الشيء، حسب مارك رينفورد، وهو معلق متخصص في صناعة السيارات ومقيم في شنغهاي، حيث قال، إن المقارنة بين السيارتين، قد تكون طموحة، ومبالغة إلى بعض الشيء، وفقا للمواصفات المعلن عنها حتى الآن، خاصة وأن بعض مقاييس الأداء للسيارة لوكسيد S7، لم يتم إصدارها بالكامل.

وأضاف رينفورد، لشبكة “CNN”، أن أهم مزايا S7، المعلنة حتى الآن، هي منصة 800 فولت للشحن السريع، وهي ميزة غير متوفرة في سيارة تسلا S، حتى الآن.

ودفع تفوق الشركات الصينية في إنتاج السيارات الكهربائية، شركة تسلا إلي خفض أسعارها في الصين، التي تعتبر أكبر سوق للسيارات في العالم.

مزايا سيارة سيارة لوكسيد S7

قائمة على S7 بنية E0X التي صممتها شيري.

أبعادها: 4.971 متر طول، 1.963 متر عرض، 1.474 متر ارتفاع، وقاعدة عجلات 2.950 متر

سقف بانورامي كبير بمساحة 2.6 متر مربع. يحجب 99.9٪ من الأشعة فوق البنفسجية.

يتم إنتاج السيارة بنوعين من المحركات، محرك كهربائي واحد في المحور الخلفي بقوة 292 حصان. وإصدار دفع رباعي بمحركين كهربائيين بقوة مجمعة تبلغ 496 حصان.

السرعة: تصل إلى 100 كم/ساعة في 3.3 ثانية.

لم يتم الكشف بعد عن سعة بطارية Luxeed S7.

تدعم الشحن 800 فولت، ونظام القيادة الذاتية المتقدم.

تتضمن المساعد الصوتي”Xiaoyi”، الأكثر ذكاء، الذي ينفذ أوامر مثل “فتح نافذة السيارة”، أو تنظيم وتلخيص المعلومات الإخبارية.