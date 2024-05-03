“لوسيد” تعزز وجودها في السعودية بشراكة جديدة

بعد أسبوع من النمو المطرد، أعلنت شركة السيارات الكهربائية الناشئة “لوسيد” عن شراكة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (كاكست).

وستتعاون المؤسسة الحكومية التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها مع شركة لوسيد في المشاريع، مما يسمح لشركة صناعة السيارات بالاستفادة من خدماتها ومنتجاتها ومرافقها البحثية.

وبموجب الشراكة، تخطط شركة لوسِد لاستخدام إمكانيات كاكست في “أبحاث مخصصة في تقنيات ومواد البطاريات المتقدمة”. أخبار هذا التطور لم تعزز أسهم LCID بعد، لكن الأسهم اكتسبت زخمًا من انخفاضها في وقت مبكر يوم الخميس مع افتتاح الأسواق.

بعد انخفاضه في البداية خلال ساعات التداول المبكرة اليوم، عاد سهم LCID إلى مسار تصاعدي وتراجع مؤخرًا إلى المنطقة الخضراء. وحتى كتابة هذه السطور، ارتفع بنسبة 0.95% ويبدو أنه مستعد لمواصلة الارتفاع.

ويتطرق التعاون أيضا إلى دراسات متعددة في مجالات تقنيات الديناميكية الهوائية والقيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي. أيضا وفقا للشراكة سيتم اختبار الأبحاث على السيارات الكهربائية وتقييم أدائها للتأكد من تكيفها مع الظروف المناخية السائدة في المملكة.

وسيكون مقر مشروع البحث والتطوير المشترك في المختبرات الوطنية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وسيتم إطلاقه خلال الربع الثالث من عام 2024.

من المرجح أن تساعد هذه الخطوة شركة لوسيد لمواصلة تعزيز وجودها في المملكة العربية السعودية على المدى الطويل مع عودة منتج السيارات الكهربائية المتعثر.

وقع مذكرة التفاهم النائب الأول لرئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لقطاع البحث والتطوير الدكتور طلال بن أحمد السديري؛ وفيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري لمجموعة “لوسيِد” في الشرق الأوسط.

والآن تظل شركة لوسيد متفائلة بأن شراكتها الجديدة ستستمر في مساعدتها على النمو مع انتعاش سوق السيارات الكهربائية العالمية تدريجيًا.

طريق لوسيد للأمام

الزخم الإيجابي الأخير الذي حققته LCID لا يرجع كله إلى أخبار شراكة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. من المتوقع أيضًا أن تستفيد شركة Lucid من الضجة حول تقرير أرباحها القادم، المقرر إصداره في 6 مايو. ومع ذلك، فيما يتعلق بالمحفزات طويلة المدى، يجب على المستثمرين إيلاء اهتمام وثيق عندما تبدأ شركة Lucid تعاونها البحثي في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن المملكة تعهدت أيضًا بشراء “ما يصل إلى 100000 سيارة” من شركة لوسيد خلال العقد المقبل. ويمكن أن ينمو هذا الرقم بسهولة مع استمرار انتشار شعبية العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية، وهو سوق السيارات الكهربائية الذي من المتوقع أن يستمر في النمو بشكل مطرد خلال السنوات القليلة المقبلة.