“لوسيد” تتجاوز توقعات الربع الأول من 2024.. ثمار تخفيضات الأسعار

أثمرت تخفيضات الأسعار التي أجرتها شركة “لوسيد” (Lucid)، في الربع الأول من عام 2024، حيث تجاوز أداء شركة تصنيع السيارات الكهربائية المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي التوقعات، حيث قامت بتسليم 1.9 ألف سيارة في تلك الفترة، وفقًا لبيان.

جاء النمو في عمليات التسليم بعد أن خفضت شركة “لوسيد” (Lucid)، مؤخرًا أسعار سيارات السيدان الهوائية الرائدة بنسبة تصل إلى 10٪ للمساعدة في دعم الطلب مع تراجع شهية الولايات المتحدة للمركبات الكهربائية.

لوسيد تجمع رأس مال بقيمة مليار دولار

قالت شركة “لوسيد“، الشهر الماضي إنها تجمع رأس مال بقيمة مليار دولار بالتعاون مع شركة “أيار ثيرد”، التابعة صندوق الاستثمارات العامة.

وستمول العائدات المحتملة النفقات الرأسمالية، ورأس المال العامل للشركة، من بين أمور أخرى.

التقنيات الجديدة تحفز الطلب على السيارات الكهربائية

ويبدو أن التقدم الكبير في تقنيات البطاريات، والشحن، من شأنه أن يحفز الطلب على السيارات الكهربائية على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسبما كتب كريستوفر ميمز، في “وول ستريت جورنال”.

وبحلول عام 2030، ستكلف المركبات، التي تعمل بالبنزين، أكثر من نظيراتها الكهربائية، وسيتم شحن بعض المركبات الكهربائية بنفس سرعة التزود بالوقود في محطة الوقود، والمركبات الكهربائية طويلة المدى ستجعل عبارة القلق من المدى تبدو غريبة.