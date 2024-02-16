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بـنصف مليون ريال.. لوسد تطلق سيارة Lucid Air Grand Touring

تقدم شركة لوسد مجموعة من العروض لسياراتها في المملكة العربية السعودية، وذلك تماشياً مع سعيها لتسهيل سبل شراء وامتلاك سياراتها الكهربائية.

فريق التحرير by فريق التحرير
لوسد

أعلنت مجموعة “لوسد” (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز LCID)، عن إطلاق ” سيارة Lucid Air.

تقدم شركة لوسد مجموعة من العروض لسياراتها في المملكة العربية السعودية، وذلك تماشياً مع سعيها لتسهيل سبل شراء وامتلاك سياراتها الكهربائية.

عروض شركة “لوسد”:

  • أسعار تنافسية: تبدأ أسعار سيارة Lucid Air Pure من 299 ألف ريال، بينما تبدأ أسعار Lucid Air Touring من 333,500 ريال، و Lucid Air Grand Touring من 503,000 ريال.
  • بدل تركيب شاحن منزلي: توفر “لوسد” بدل بقيمة 3,750 ريالاً سعودياً لتركيب الشاحن المنزلي من المزود المعتمد للشركة في المملكة العربية السعودية.
  • صيانة مجانية: تقدم الشركة خدمة صيانة مجانية منتظمة لمدة عامين أو 40,000 كيلومتر (أيهما أسبق) لجميع سيارات Lucid Air الجديدة التي يتم شراؤها من تاريخه.

مميزات سيارات “لوسد”:

  • أداء متميز: تعتبر سيارات “لوسد” من أسرع السيارات الكهربائية شحناً في السوق اليوم، كما تتمتع بمدى استثنائي يصل إلى 839 كيلومتراً في بعض الطرازات.
  • تصميم فريد: تتميز سيارات “لوسد” بتصميمها الانسيابي الذي يعكس سمتها الأساسية باعتبارها الأفضل أداءً على صعيد الديناميكية الهوائية في السوق.
  • مقصورة داخلية فاخرة: تحتوي المقصورة الداخلية على مواد فاخرة وواسعة مصنوعة من مصادر مستدامة.
لوسد

وتقدم الشركة كذلك خدمة صيانة مجانية منتظمة لمدة عامين أو 40,000 كيلومتر  (ايهما اسبق) لجميع سيارات Lucid Air الجديدة التي يتم شراؤها من تاريخه.

تُقدم “لوسد” عروضًا استثنائية لسياراتها الكهربائية في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها خيارًا عمليًا ومتاحًا للراغبين في امتلاك سيارة كهربائية فاخرة.

تفاصيل الأسعار:

الطرازالسعر بالريال
Lucid AIR Pure RWD299,000
Lucid AIR Touring333,500
Lucid AIR Grand Touring503,000
Lucid AIR Dream Edition646,900
Lucid AIR Sapphire966,500
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...