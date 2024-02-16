بـنصف مليون ريال.. لوسد تطلق سيارة Lucid Air Grand Touring

أعلنت مجموعة “لوسد” (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز LCID)، عن إطلاق ” سيارة Lucid Air.

تقدم شركة لوسد مجموعة من العروض لسياراتها في المملكة العربية السعودية، وذلك تماشياً مع سعيها لتسهيل سبل شراء وامتلاك سياراتها الكهربائية.

عروض شركة “لوسد”:

أسعار تنافسية: تبدأ أسعار سيارة Lucid Air Pure من 299 ألف ريال، بينما تبدأ أسعار Lucid Air Touring من 333,500 ريال، و Lucid Air Grand Touring من 503,000 ريال.

تبدأ أسعار سيارة Lucid Air Pure من 299 ألف ريال، بينما تبدأ أسعار Lucid Air Touring من 333,500 ريال، و Lucid Air Grand Touring من 503,000 ريال. بدل تركيب شاحن منزلي: توفر “لوسد” بدل بقيمة 3,750 ريالاً سعودياً لتركيب الشاحن المنزلي من المزود المعتمد للشركة في المملكة العربية السعودية.

توفر “لوسد” بدل بقيمة 3,750 ريالاً سعودياً لتركيب الشاحن المنزلي من المزود المعتمد للشركة في المملكة العربية السعودية. صيانة مجانية: تقدم الشركة خدمة صيانة مجانية منتظمة لمدة عامين أو 40,000 كيلومتر (أيهما أسبق) لجميع سيارات Lucid Air الجديدة التي يتم شراؤها من تاريخه.

مميزات سيارات “لوسد”:

أداء متميز: تعتبر سيارات “لوسد” من أسرع السيارات الكهربائية شحناً في السوق اليوم، كما تتمتع بمدى استثنائي يصل إلى 839 كيلومتراً في بعض الطرازات.

تعتبر سيارات “لوسد” من أسرع السيارات الكهربائية شحناً في السوق اليوم، كما تتمتع بمدى استثنائي يصل إلى 839 كيلومتراً في بعض الطرازات. تصميم فريد: تتميز سيارات “لوسد” بتصميمها الانسيابي الذي يعكس سمتها الأساسية باعتبارها الأفضل أداءً على صعيد الديناميكية الهوائية في السوق.

تتميز سيارات “لوسد” بتصميمها الانسيابي الذي يعكس سمتها الأساسية باعتبارها الأفضل أداءً على صعيد الديناميكية الهوائية في السوق. مقصورة داخلية فاخرة: تحتوي المقصورة الداخلية على مواد فاخرة وواسعة مصنوعة من مصادر مستدامة.

وتقدم الشركة كذلك خدمة صيانة مجانية منتظمة لمدة عامين أو 40,000 كيلومتر (ايهما اسبق) لجميع سيارات Lucid Air الجديدة التي يتم شراؤها من تاريخه.

تُقدم “لوسد” عروضًا استثنائية لسياراتها الكهربائية في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها خيارًا عمليًا ومتاحًا للراغبين في امتلاك سيارة كهربائية فاخرة.

تفاصيل الأسعار:

الطراز السعر بالريال Lucid AIR Pure RWD 299,000 Lucid AIR Touring 333,500 Lucid AIR Grand Touring 503,000 Lucid AIR Dream Edition 646,900 Lucid AIR Sapphire 966,500