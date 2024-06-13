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لامبورغيني فينينو رودستر 2015 تحقق رقماً قياسياً جديداً في مزاد عبر الإنترنت

يمثل بيع لامبورغيني فينينو رودستر 2015 مقابل 6 ملايين دولار علامة فارقة في عالم المزادات عبر الإنترنت، ما يؤكد جاذبية السيارات النادرة والفاخرة وقوة المنصات الرقمية في تسهيل هذه الصفقات.

فريق التحرير by فريق التحرير
لامبورغيني

تم بيع سيارة لامبورغيني فينينو رودستر 2015 في مزاد عبر الإنترنت على منصة SBX Cars بمبلغ قياسي بلغ 6 ملايين دولار، ليتجاوز بذلك الرقم السابق المسجل لسيارة فيراري لافيراري أبيرتا 2017، والتي بيعت مقابل 5.36 مليون دولار عام 2022.

هذه السيارة النادرة، التي تعتبر واحدة من تسع سيارات فقط من هذا الطراز في العالم، كانت مملوكة سابقاً لأحد أفراد العائلة المالكة السعودية.

وتتميز سيارة فينينو رودستر بمحرك V12 سعة 6.5 لتر بسحب الهواء الطبيعي، بقوة قصوى تبلغ 750 حصانًا، وتتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 2.9 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تبلغ 355 كيلومتر في الساعة.

ويعكس هذا الرقم القياسي الجديد القيمة الاستثنائية لسيارة لامبورغيني فينينو رودستر، ويؤكد مكانتها كواحدة من أكثر السيارات المرغوبة في السوق.

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