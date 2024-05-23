لامبورغيني تقوم بأكبر عملية استدعاء لطراز أوروس.. 2133 سيارة

استدعت شركة لامبورغيني “Lamborghini”، لصناعة السيارات الفاخرة، الآلاف من سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) طراز أوروس، باهظة الثمن في الولايات المتحدة، وذلك بفضل غطاء المحرك الذي قد يفتح عند السرعات العالية.

تلقت شركة صناعة السيارات لامبورغيني، المملوكة لشركة فولكسفاغن الألمانية، العديد من مطالبات الضمان بعد أن اكتشف المالكون عيوبًا بين المصد، وغطاء محرك السيارة لامبورجيني أوروس، وفق بلومبرغ.

لامبورغيني تكشف عيب غطاء المحرك

في أبريل، قررت لامبورغيني، أنه عند قيادة سيارات الدفع الرباعي بسرعات عالية – أكثر من 94 ميلاً في الساعة – يمكن أن تتشكل فجوات بين غطاء المحرك والشبكة بسبب مسامير البرشام المشوهة.

وقالت “Lamborghini”، في تقرير الاستدعاء الذي نشرته الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية على موقعها الإلكتروني “هذه الفجوات يمكن ان تزداد مع السرعات العالية، وبمرور الوقت يمكن أن يتسبب الضغط في تلف نظام مزلاج قفل الغطاء وانفصال المزلاج عن الغطاء.

عيب في غطاء المحرك في 2% من السيارات

ومن المتوقع أن يكون العيب 2% فقط من أصل 2133 سيارة لامبورغيني أوروس المدرجة في الاستدعاء، وفقًا للإشعار.

وتم تضمين طراز العام 2023-2024 من سيارات Lamborghini Urus S وUrus Performanceante في الاستدعاء.

“أوروس” هو الطراز الأكثر مبيعًا لشركة Lamborghini

وأوروس، هو الطراز الأكثر مبيعًا لشركة “Lamborghini”، من حيث المبيعات العالمية.

لأول مرة في تاريخها الممتد 60 عامًا، حطمت شركة صناعة السيارات 10000 وحدة مبيعات في العام الماضي – بفضل Urus، التي أرسلت 6087 عملية تسليم.

في الولايات المتحدة، يبدأ سعر Urus S من 237.848 ألف دولارًا، بينما يبدأ سعر Performanceante من 269.885 ألف دولارًا.

وأضافت “Lamborghini”، أنها ليست على علم بوقوع حوادث، أو إصابات مرتبطة بهذه المشكلة.

إرسال الرسائل للمستهلكين أواخر يونيو المقبل

وقالت الشركة، إنها ستقوم بإخطار جميع المالكين، وتطلب منهم ترتيب موعد مع الوكيل الذي سيقوم بفحص السيارة، وإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

وسيبدأ إرسال الرسائل إلى المستهلكين، والتجار بالبريد في أواخر يونيو المقبل.

ومنذ أوائل فبراير، قالت “Lamborghini”، إنها تستخدم “أجزاء ذات إجراءات متانة إضافية” من موردها.