لشباب هذه الدولة فقط.. فولكس فاجن تطلق علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية

أعلنت مجموعة فولكس فاجن الألمانية، أكبر منتج للسيارات في أوروبا، عن خططها لإطلاق علامة تجارية فرعية جديدة للسيارات الكهربائية تستهدف الشباب في السوق الصينية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لاستعادة حصتها السوقية التي خسرتها لصالح المنافسين المحليين مثل بي.واي.دي.

فولكس فاجن تكشف عن علامة تجارية جديدة باسم آي.دي يو.إكس

كشفت فولكس فاجن عن اسم علامتها التجارية الجديدة للسيارات الكهربائية، “آي.دي يو.إكس”، موضحة أنها تستهدف هذه العلامة بشكل خاص جذب العملاء الشباب.

ومن المقرر أن يتم طرح أول سيارة من هذه العلامة، تحت اسم يونيكس، في وقت لاحق من العام الحالي، ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى.

تصميم “تقدمي” وتركيز على احتياجات السائق

تتميز العلامة التجارية الجديدة بتصميم خارجي “تقدمي” وجذاب، مع تصميم داخلي “يتركز حول احتياجات السائق”. وتتضمن المقصورة شاشة عرض جديدة وواجهة تعمل باللمس، تهدف إلى جذب المشترين الأصغر سنًا.

آي.دي كود.. جيل جديد من سيارات إس.يو.في الكهربائية

كشفت الشركة أيضًا عن نموذج اختباري لسيارة كهربائية من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في SU.7) باسم آي.دي كود. تُمثل هذه السيارة “جيلًا جديدًا تمامًا من سيارات إس.يو.في” للسوق الصينية، وفقًا لبيان صدر عنها.

وفي هذا الصدد، قال توماس شافير، الرئيس التنفيذي لشركة سيارات فولكس فاجن في الصين، أن السيارة تمثل المستقبل الجديد من فولكس فاجن من الصين، مضيفًا أن أي دي كود الجديدة هدفها الأساسي هو تلبية احتياجات وطموحات مختلف العملاء في الصين.

تعزيز الإنتاج والإبداع في الصين

في وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت فولكس فاجن عن استثمارات بقيمة 2.5 مليار يورو لتعزيز إنتاجها وإبداعها في مدينة خفي الصينية.



وتشمل هذه الاستثمارات تعزيز قطاع البحث والتطوير، وإنتاج طرازين جديدين من سيارات فولكس فاجن بالشراكة مع شركة “إكس بي إي ان جي” الصينية.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم البدء في إنتاج أول سيارة رياضية متعددة الأغراض بحلوم عام 2026.