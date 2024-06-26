فولكسفاغن تستثمر 5 مليارات دولار في ريفيان لتطوير سيارات كهربائية متقدمة

أعلنت شركة فولكسفاغن عن استثمار كبير بقيمة 5 مليارات دولار في شركة ريفيان أوتوموتيف، المتخصصة في صناعة المركبات الكهربائية.

ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز مكانة الشركتين في سوق السيارات الكهربائية المتنامي وتطوير مركبات كهربائية متقدمة من الجيل القادم.

وستستثمر فولكسفاغن مليار دولار بشكل فوري في ريفيان، مع استثمار 4 مليارات دولار إضافية على مدى فترة زمنية.

وستكون الشراكة الجديدة مملوكة بالتساوي بين الشركتين، وستعملان معًا على تطوير مركبات كهربائية متطورة مزودة ببرمجيات حديثة.

ويعزز هذا الاستثمار من مكانة ريفيان في السوق ويمنحها مصدرًا حيوياً لرأس المال اللازم لزيادة إنتاج وتسليم مركباتها الكهربائية.

في المقابل، ستستفيد فولكسفاغن من خبرة ريفيان في مجال السيارات الكهربائية، مما سيساعدها على تطوير مركبات كهربائية متقدمة تتنافس مع تلك التي تنتجها شركة تسلا.

وتخطط الشركتان لتقديم مركبات كهربائية جديدة مزودة بتكنولوجيا متطورة في النصف الثاني من هذا العقد.

ويتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تعزيز مكانة الشركتين في سوق السيارات الكهربائية المتنامي وتقديم مركبات كهربائية مبتكرة تلبي احتياجات المستهلكين المتغيرة.