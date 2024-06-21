مشروع فولكسفاغن “السري”.. أول سيارة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين

تعمل مجموعة “فولكسفاغن” (Volkswagen Group) الألمانية العملاقة لتصنيع السيارات، على تطوير تكنولوجيا خلايا وقود الهيدروجين، حيث قدمت طلبا للحصول على براءة اختراع لسيارة، ومجموعة خلايا وقود الهيدروجين بمدى يصل إلى 1243 ميلا، أو 2000 كيلومتر.

وإذا وصلت السيارة إلى السوق، فستكون أول سيارة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، من فولكسفاغن.

فولكسفاغن تطور تكنولوجيا جديدة لخلايا الهيدروجين

وقال موقع “Oil price”، إن شركة صناعة السيارات الألمانية تعمل على تطوير التكنولوجيا بالتعاون مع شركة Kraftwerk Tubes الألمانية.

وتحتوي تكنولوجيا خلايا وقود الهيدروجين الجديدة، على غشاء سيراميكي أرخص في التصنيع من أغشية البوليمر، التي تستخدمها الشركات المصنعة الآسيوية لمركبات خلايا الوقود في شركات هيونداي، وتويوتا.

Volkswagen مستمرة في تطوير سياراتها الكهربائية

ومع ذلك، فإن شركة “فولكسفاغن“، لا تتخلى عن تطوير سياراتها الكهربائية على الرغم من علامات تباطؤ النمو العالمي في اعتمادها.

في الشهر الماضي، قالت “فولكسفاغن”، إنها ستطلق لأول مرة في عام 2027 سيارة كهربائية مدمجة بأسعار معقولة في النطاق السعري الذي يبلغ حوالي 21450 دولارا (20000 يورو)، حيث قال الرئيس التنفيذي لـ “Volkswagen Group” أوليفر بلوم: “يتعلق الأمر بالتنقل الكهربائي للمبتدئين من أوروبا إلى أوروبا”.

سيارة كهربائية رخيصة

وعلق توماس شيفر، الرئيس التنفيذي لعلامة “Volkswagen Group”، ورئيس مجموعة العلامات التجارية الأساسية، قائلاً: “على الرغم من السعر الجذاب، فإن سياراتنا الكهربائية ستضع معايير في فئة المبتدئين من حيث التكنولوجيا، والتصميم، والجودة، وتجربة العملاء”

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشاد المستشار الألماني أولاف شولتز بإعلان “Volkswagen Group”، قائلاً إن فكرة السيارة الكهربائية الرخيصة “جيدة جدًا”.

وقال شولتس: “نحن الدولة التي تتمتع بأقوى صناعة سيارات في العالم، ونريد أن نبقى لاعبا عالميا”.

مواجهة السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا

واضطرت شركة “Volkswagen Group“، وجميع شركات صناعة السيارات القديمة الأخرى في أوروبا، إلى التعامل مع السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة التي تقوض مبيعات السيارات الكهربائية المصنعة في أوروبا.

وتفوقت مبيعات السيارات الكهربائية من “Volkswagen Group” على مبيعات تسلا في ألمانيا في شهر مايو الماضي، لكن Tesla Model Y ظلت طراز السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا في ألمانيا هذا العام، مع تسجيل بيع 13.316 ألف سيارة في أول 5 أشهر من 2024.

ومع ذلك، تراجعت مبيعات جميع السيارات الكهربائية في ألمانيا بنسبة تتراوح بين 15% و40% خلال هذه الفترة مقارنة بالأشهر الخمسة نفسها من عام 2023، مع انخفاض الحصة السوقية للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية.