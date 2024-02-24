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فورد توقف بيع شاحنات كهربائية بسبب مشكلة تقنية

بدأت “فورد” هذا الأسبوع في شحن أول شاحنات بيك آب F-150 موديل 2024 مصممة حديثاً تعمل بالغاز إلى التجار

فريق التحرير by فريق التحرير
شاحنة بيك آب F-150
شاحنة بيك آب F-150

أعلنت شركة “فورد موتور” أنها أوقفت شحنات جميع شاحنات البيك أب الكهربائية F-150 Lightning موديل 2024، حتى تتمكن من إجراء فحوصات الجودة لمشكلة تقنية لم تحددها.

وقالت ثاني أكبر شركة صناعة سيارات أمريكية إن وقف الشحن بدأ في 9 شباط / فبراير. ولم تذكر متى تتوقع استئناف الشحنات التي بدأت في كانون الثاني / يناير من الشاحنة الكهربائية. ورفض متحدث باسم تحديد مشكلة الجودة التي تم فحصها.

وقالت فورد أيضاً إنها بدأت هذا الأسبوع في شحن أول شاحنات بيك آب F-150 موديل 2024 مصممة حديثاً تعمل بالغاز إلى التجار. وقالت فورد إنها تتوقع “زيادة الشحنات في الأسابيع المقبلة حيث نكمل فحوصات جودة الإطلاق الشاملة للتأكد من أن طائرات F-150 الجديدة تلبي معاييرنا العالية”.

وذكرت صحيفة “أوتوموتيف نيوز” أن المئات، إن لم يكن الآلاف، من شاحنات F-150 موديل 2024 التي تعمل بالغاز قد تراكمت في ساحات التخزين في جنوب شرق ميشيغان منذ بدء الإنتاج في كانون الأول / ديسمبر.

وكانت شركة “فورد موتور” قد خفضت العدد المستهدف لإنتاج شاحنة F-150 Lightning الكهربائية لعام 2024 إلى النصف إثر تباطؤ الطلب على الطرازات التي تعمل بالبطاريات.

وتعتزم الشركة حاليا إنتاج 1600 شاحنة من النوع” F-150 Lightning “أسبوعيا في 2024 في مصنعها في ديربورن، ولاية ميشيغان، “بانخفاض عن خطة سابقة لإنتاج 3200 شاحنة أسبوعياً.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تقوم فيه شركة “فورد” بتخفيض الإنفاق على السيارات الكهربائية بمقدار 12 مليار دولار، وتقليص حجم مصنع البطاريات الذي تبنيه في ميشيغان بمقدار النصف تقريباً.

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