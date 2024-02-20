فورد تخفّض سعر موستانغ الكهربائية

أعلنت شركة فورد موتور، ثاني أكبر صانع سيارات في الولايات المتحدة، عن تخفيض أسعار سيارتها الكهربائية من طراز موستانغ “ماك-إي” بما يصل إلى 8100 دولار.

وتأتي هذه الخطوة الاستباقية تماشياً مع تحولات السوق التي يشهدها قطاع السيارات الكهربائية ومحاولة استعادة النمو بعد انخفاضات حادة في المبيعات.

وانخفض سعر الطراز الأساسي لعام 2023 من فورد موستانغ “ماك-إي” إلى 39895 دولاراً بعد أن كان 42995 دولاراً.

وسيكلف الطراز المتميز “ماك-إي GT” حوالي 7600 دولار أقل، بسعر نهائي 52395 دولاراً.

أمّا طراز “بريميوم” المجهز ببطارية أكبر فسينخفض سعره بمقدار 8100 دولار إلى 48895 دولاراً.

وصرّحت فورد بأن تخفيضات الأسعار تأتي ضمن استراتيجيتها للتكيف مع ظروف السوق المتغيّرة في محاولة للوصول إلى أفضل توازن بين النمو في المبيعات وتلبية متطلبات المستهلك. علماً بأن مبيعات “ماك-إي” قد تراجعت بنسبة 51% في كانون الثاني/يناير الماضي وذلك لعدة أسباب من بينها خسارة الأحقية في التخفيض الضريبي.

ويأتي تخفيض فورد لأسعارها عقب حرب الأسعار التي أطلقتها شركة تسلا في وقت سابق من العام الماضي سعياً لزيادة الطلب والحصة السوقية.

وكانت “ماك-إي” قد فقدت مؤهلاتها للحصول على الإعفاء الضريبي الفيدرالي بقيمة 7500 دولار والبالغة قيمته 3750 دولاراً وذلك بعد دخول قواعد وزارة الخزانة الأميركية الجديدة حيز التنفيذ مطلع العام.