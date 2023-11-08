فريق التحرير by فريق التحرير

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غرق يخت في مضيق جبل طارق بهجوم سرب حيتان الأوركا القاتل

فريق التحرير by فريق التحرير

غرق يخت سياحي قرب مضيق جبل طارق بعد أن قام سرب من حيتان الأوركا الملقبة بـ”سفاح الأعماق” بمهاجمة دفة اليخت الغاطسة تحت الماء لمدة 45 دقيقة، وجرى إنقاذ طاقمه ونقلهم إلى ميناء طنجة على الساحل المغربي.

وقع الهجوم حين شعر طاقم اليخت غرازيا ماما Grazie Mamma وكأنهم يتعرضون لهجوم من أسفل اليخت. وكانت مجموعة من الحيتان القاتلة قد ركزت على دفة اليخت أثناء مروره عبر مضيق جبل طارق الأسبوع الماضي، واصطدمت به بشكل متكرر، مما تسبب في أضرار جسيمة وتسرب مياه البحر لداخله وفقًا للشركة البولندية التي تدير القارب.

لكن سفينتهم غرقت بعد ذلك في البحر. “كان هذا اليخت أروع شيء في الإبحار البحري بالنسبة لنا جميعًا،” هذا ما جاء في بيان نشرته على فيسبوك شركة Morskie Mile، وهي شركة سياحية مقرها في وارسو والتي قامت بتشغيل القارب. “سيتم نقل الذكريات الجميلة جدًا إلى اليخت غرازيا ماما.”

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فريق التحرير

فريق التحرير

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