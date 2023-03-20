طرح طراز نيسان باترول نيسمو 2023 في الإمارات

أعلنت “المسعود للسيارات”، الموزع الحصري لسيارات نيسان في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن وصول “باترول نيسمو 2023” الجديدة إلى صالات عرضها في أبوظبي.

يتميز الطراز الجديد من سيارة “باترول نيسمو 2023″، بحزمة من اللمسات الجمالية والترقيات التكنولوجية، وأهمها تكنولوجيا NissanConnect المبتكرة، التي تمكّن السائقين من ربط هاتفهم الذكي بسيارتهم، والاستفادة من المزايا والخدمات المتقدمة بكل سلاسة، ما يرتقي بتجربة اقتناء سيارة باترول نيسمو إلى آفاق جديدة. ويمكن للعملاء إقفال الأبواب وفتحها عن بُعد، وإطلاق البوق وتشغيل المصابيح والمحرّك أيضًا لتبريد المقصورة قبل دخولهم إلى السيارة بفضل تكنولوجيا NissanConnect المتصّلة بهواتفهم الذكية. ولتوفير المزيد من الأمان، سيتمكنون أيضًا من ضبط الإعدادات لإصدار تنبيهات ذكية متعلّقة بمستويات السرعة وحظر التجوّل والحدود الجغرافية، لرصد كيفية وأوقات استخدام سيارتهم بشكل أفضل وتحديد الأماكن التي تجتازها.

وصُمّمت نيسان باترول نيسمو حصريًا للعملاء في منطقة الخليج، مرتكزة على طراز باترول V8 ذي الاسطوانات الثمانية، حيث تعكس الفلسفة التصميمية للشركة التي تركّز على الجرأة والحيوية. وتمكّنت بتفرّدها وجمعها بين السيارة الرياضية الفخمة متعدّدة الاستخدامات والسيارة الرياضية عالية الأداء، من جذب محبّي السيارات في المنطقة على مرّ عقود. وتعزّز “باترول نيسمو 2023” متعة القيادة، متميزة بمحرّك عُدّل بعناية على يد حرفيّي نيسان المعروفين باسم “تاكومي”، وتتضمّن فتحات تهوية جانبية تحمل علامة نيسمو، إضافة إلى لمسات حمراء اللون في المقصورة الداخلية وعلى الهيكل الخارجي تُبرز طابعها الرياضي. وقال بشير جميّل، مدير المبيعات والتسويق في “المسعود للسيارات”: “يعكس طرح سيارة نيسان باترول نيسمو الجديدة في صالات عرضنا، حقبة جديدة من الفخامة في عالم السيارات. ويرتقي الطراز الحديث بتجربة اقتناء وقيادة باترول نيسمو إلى مستويات جديدة، بفضل التكنولوجيا المبتكرة وخصائص التصميم الفريد والمتطور. وتساهم الميزات التقنية الهادفة لتوفير أعلى مستويات الراحة والسلامة للسائقين، في تمكين باترول نيسمو من الحفاظ على مكانتها كخيار مفضل لعملائنا على نحو مستمر.

ويتماشى طرح أحدث طرز “نيسان باترول نيسمو” مع إلتزام “المسعود للسيارات” الراسخ والدائم، بتقديم تجربة قيادة مميزة لعشاق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في إمارة أبوظبي.” ويعكس التصميم المميّز لمركبة باترول نيسمو الطابع الرياضي والمزايا الديناميكية الهوائية، وتعزّزه إضافة شعارات نيسمو وكذلك خطّ نيسمو الأحمر الذي يلتفّ حول قاعدة السيارة بشكل جريء. ويُبرز تصميم شبك نيسان V-Motion تميز الشبكة الأمامية ثلاثية الأبعاد ومصابيح الـ LED الأمامية، ما يمنح السيارة حضورًا لافتًا على الطرق. ويمتاز المصّد الخلفي بالتناس، حيث تبرز خطوط التصميم عبر تطعيمات الكروم الداكنة والمصابيح الخلفية الجديدة، التي تضفي أناقة أكبر إلى السيارة. كما يشمل مصابيح ضباب خلفية LED،مستوحاة من سيارات الفورمولا 1، والتي تصدر ضوءاً ساطعاً يحاكي قوة مصابيح الفرامل خلال ظروف القيادة الصعبة. كما زُوّدت باترول نيسمو بمحرّك V8 من 8 اسطوانات، تولّى تعديله حرفيّو نيسان المعروفين باسم “تاكومي”، وهم مجموعة من خمسة صناع للمحركات يتفرّدون ببناء محرّكات نيسان GT-R يدويًا.

ويولّد المحرك قوّة تصل إلى 428 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 560 نيوتن متر. وتوفّر مخمّدات الصدمات Bilstein في نظام التعليق المعدّل، والمتميزة باللون الأصفر الزاهي تحكمًا أفضل، بينما يرتقي الأنبوب الجانبي في المصدّ الأمامي وجناح السقف وعجلات الألمنيوم الأخفّ وزنًا وثنائية اللون قياس 22 بوصة، بالخصائص الديناميكية الهوائية لتحقيق قوة رفع صفرية. وتتضمّن اللوحة المركزية في سيارة باترول نيسمو، شاشة نظام معلومات ترفيهي قياس 12.3 بوصة مع اتصال لاسلكي بتطبيق “آبل كاربلاي” Apple CarPlay و”أندرويد أوتو” Android Auto، ولوحة القيادة الذكية المصمّمة بطريقة تضمن راحة السائق. ويعزّز نظام Bose Premium الصوتيّ، المكوّن من 13 مكبّر صوت، تجربة القيادة والترفيه، إضافة إلى تحسين مستويات الحدّ من الضوضاء، والتي تتيح لكافة الركّاب فرصة الاستمتاع بأفضل مزايا الراحة والفخامة داخل مقصورة باترول نيسمو.