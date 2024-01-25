“فيتو” بايدن يكسر الحظر.. مكونات صينية في شواحن السيارات الكهربائية الأمريكية

استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، حق النقض ضد إجراء جمهوري كان من شأنه أن يمنع تنازل البيت الأبيض الذي يسمح ببعض المحتوى الأجنبي الصنع في شواحن السيارات الكهربائية الممولة اتحاديا.

وقال البيت الأبيض، إن خطة الحزب الجمهوري ستمنع في الواقع متطلبات التصنيع في أمريكا، لأنها ستعيد السياسة الأمريكية إلى قاعدة الثمانينيات من القرن الماضي التي تسمح بالمحتوى الأجنبي في التصنيع الأمريكي.

“فيتو” بايدن لإنتاج شواحن السيارات

وقال بايدن، في بيان حق النقض إن مشروع قانون الحزب الجمهوري “من شأنه أن يلغي متطلبات التصنيع المحلية لشواحن السيارات الكهربائية، مما يضر بالتصنيع المحلي، والوظائف الأمريكية”.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن مشروع القانون إذا تم سنه، فإن قرار الحزب الجمهوري سيعيد سياسة الولايات المتحدة إلى قاعدة عام 1983 التي تتنازل عن المتطلبات المحلية للعديد من المنتجات المصنعة.

وقال البيت الأبيض، إن الإعفاء الذي يعود إلى عهد ريغان يسمح بإنفاق الأموال الفيدرالية على مجموعة من المنتجات المصنوعة خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك “الدول المنافسة مثل الصين”.

وأضاف، إن قرار الحزب الجمهوري من شأنه أيضا “تقويض مئات الملايين من الدولارات التي استثمرها القطاع الخاص بالفعل في تصنيع شحن السيارات الكهربائية محليا، وتثبيط المزيد من الاستثمار المحلي في هذه السوق الحيوية”.

أسباب تأييد الحزبين لمشروع القانون

بينما قال المؤيدون لمشروع الحزب الجمهوري، إن الإجراء الذي اتخذه الكونجرس من شأنه أن يبقي الصين خارج سلسلة التوريد لإنتاج شواحن السيارات الكهربائية محليا، وهي فكرة قوية سياسيا تنال إعجاب المشرعين في كلا الحزبين.

وقال السيناتور ماركو روبيو، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، الذي قدم مشروع القانون: “إذا كنا سننفق 5 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب لبناء محطات شحن للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، فيجب أن يتم تصنيعها من قبل الأمريكيين في أمريكا باستخدام المنتجات الأمريكية”.

ووافق مجلس الشيوخ على هذا الإجراء بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، على الرغم من تهديد البيت الأبيض باستخدام حق النقض.

وانضم السيناتور الديمقراطي شيرود براون، من ولاية أوهايو، وجو مانشين، من وست فرجينيا، وجون تيستر، من مونتانا، إلى جانب السيناتور المستقل كيرستن سينيما، من أريزونا، إلى الجمهوريين للموافقة على هذا الإجراء.

ووافق مجلس النواب على الإجراء قبل أسبوعين، وأرسله إلى بايدن للموافقة عليه.

بايدن بين المطرقة والسندان

ويسلط الجدل حول هذا الإجراء الضوء على التحدي الذي يواجهه بايدن بين المزيد من الطاقة النظيفة، وزيادة الاعتماد على الصين، التي تهيمن على سوق بطاريات السيارات الكهربائية.

ويعد توافر أجهزة الشحن على نطاق واسع أمرا بالغ الأهمية لتحقيق هدف إدارة الرئيس الأمريكي المتمثل في ضمان أن تشكل المركبات الكهربائية نصف إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030.

وبالإضافة إلى التكلفة، يعد “القلق من المدى” بشأن نقص محطات الشحن المتاحة عائقا رئيسيا أمام شراء سيارة كهربائية.

وفقا لمسح أجرته وكالة أسوشيتد برس، ومركز NORC لأبحاث الشؤون العامة، ومعهد سياسة الطاقة في جامعة شيكاغو في أبريل 2023، أشار حوالي 80% من المشاركين إلى مخاوف بشأن نقص محطات الشحن كسبب لعدم شراء سيارة كهربائية.

تطبيق تدريجي لبرنامج “اشتر أمريكا”

وقال البيت الأبيض، إنه سيطبق تدريجيا متطلبات المحتوى المحلي في برنامج “اشتر أمريكا” لشواحن السيارات الكهربائية خلال العام المقبل لتتوافق مع المعايير التي حددها الكونجرس كجزء من قانون البنية التحتية لعام 2021.

وأضاف البيت الأبيض: “تضمن هذه الإجراءات استخدام الدولارات الفيدرالية لشواحن السيارات الكهربائية في شراء المنتجات الأمريكية الصنع، مع السماح للقدرة التصنيعية المعلن عنها حديثًا لمكونات شواحن السيارات الكهربائية (في الولايات المتحدة) بالوقت اللازم لزيادة الإنتاج”.