شركة سعودية تبني مصنعاً لليخوت الفاخرة

أعلنت شركة الكثيري القابضة، في افصاح على موقع “تداول السعودية”، عن إطلاق مشروعها الخاص ببناء مصنع لصناعة اليخوت الفاخرة بتكلفة 20 مليون ريال وذلك على مرحلة واحدة خلال السنة المالية 2024 وبعد توقيع الشركة على عقد استئجار أرض من خلال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بمساحة 8775 متراً مربعاً في المدينة الصناعية الثالثة في جدة.

وتتمثل أهم أنشطة المصنع في تصنيع القوارب واليخوت الفاخرة وقوارب النزهة والصيد والأرصفة والمواقف البحرية والزلاجات المائية. ويستهدف المشروع بناء وصناعة اليخوت لمشاريع البحر الأحمر والمناطق الواقعة عليه.

وتوقعت الشركة بدء إنشاء المشروع في شهر آذار / مارس المقبل، والانتهاء من إنشاء المشروع في الربع الأول من عام 2025.

كما توقعت الشركة ظهور الأثر المالي للمشروع بداية من الربع الثاني عام 2025.

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية وخطة الشركة للتوسع وتنويع محفظة استثماراتها، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع بنهاية الربع الرابع من عام 2025 الي 150 وحدة سنوياً موزعة بين 6 منتجات للمصنع وهي اليخوت الفاخرة وقوارب النزهة والصيد والأرصفة والمواقف البحرية والزلاجات المائية

وكانت شركة الكثيري القابضة أعلنت بتاريخ 29-10-2023 عن موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% وهي شركة “اليخت الفاخر للصناعة”.