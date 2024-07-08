فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسيارات ويخوتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتمواصلات

شرطة دبي.. فحص مجاني للسيارات حتى نهاية أغسطس

يمكن لجميع مستخدمي السيارات الخصوصي الاستفادة من هذه الخدمة بزيارة مراكز اوتوبرو.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شرطة دبي عن تقديم خدمة فحص مجانية للسيارات حتى نهاية شهر أغسطس، ويمكن لجميع مستخدمي السيارات الخصوصي الاستفادة من هذه الخدمة بزيارة مراكز اوتوبرو الموجودة في جميع إمارات الدولة.

شرطة دبي

وقالت الشرطة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر” سابقاً، حرصاً على سلامتكم تقدم شرطة دبي خدمة فحص مجانية للسيارات حتى نهاية شهر أغسطس، يمكن لجميع مستخدمي السيارات الخصوصي الاستفادة من هذه الخدمة بزيارة مراكز اوتوبرو الموجودة في جميع إمارات الدولة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...