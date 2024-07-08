شرطة دبي.. فحص مجاني للسيارات حتى نهاية أغسطس

أعلنت شرطة دبي عن تقديم خدمة فحص مجانية للسيارات حتى نهاية شهر أغسطس، ويمكن لجميع مستخدمي السيارات الخصوصي الاستفادة من هذه الخدمة بزيارة مراكز اوتوبرو الموجودة في جميع إمارات الدولة.

وقالت الشرطة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر” سابقاً، حرصاً على سلامتكم تقدم شرطة دبي خدمة فحص مجانية للسيارات حتى نهاية شهر أغسطس، يمكن لجميع مستخدمي السيارات الخصوصي الاستفادة من هذه الخدمة بزيارة مراكز اوتوبرو الموجودة في جميع إمارات الدولة.

حرصاً على سلامتكم تقدم شرطة دبي خدمة فحص مجانية للسيارات حتى نهاية شهر أغسطس، يمكن لجميع مستخدمي السيارات الخصوصي الاستفادة من هذه الخدمة بزيارة مراكز اوتوبرو الموجودة في جميع إمارات الدولة.@Autoprouae#صيف_بلا_حوادث #السلامة_المرورية pic.twitter.com/TT7Ln8yeV8 — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) July 8, 2024