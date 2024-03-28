شاومي تطلق أول سيارة كهربائية لها في الصين

دخلت شركة شاومي، العملاقة الصينية في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية، إلى قطاع السيارات الكهربائية بإطلاقها أول سيارة كهربائية لها في مؤتمر صحفي عُقد في بكين.

وشهد قطاع السيارات الكهربائية في الصين نموًا سريعًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بإعانات الشراء الحكومية التي توقفت أواخر عام 2022.

وباتت العشرات من شركات صناعة السيارات المحلية تتنافس بشراسة على حصة في هذا السوق المزدحم.

وتشتهر شاومي على مستوى العالم بهواتفها الذكية وأجهزتها المنزلية الأنيقة ذات الأسعار المعقولة. ويضع رئيسها التنفيذي، لي جون، “سمعته على المحك” بإطلاق سيارة SU7 EV، متحديًا بذلك عمالقة صناعة السيارات الصينية مثل BYD ومنافستها الأمريكية Tesla.

وتتميز SU7 بتصميمها الأنيق والرياضي، وتتوفر بثلاثة ألوان: الأزرق، الأخضر الزيتوني، والرمادي. كما تتضمن “محاكاة صوتية” لإعادة خلق إثارة قيادة سيارة رياضية، بحسب ما صرح به لي.

لم يكشف لي عن سعر السيارة، لكنه وعد بأنها ستكون “الأفضل مظهرًا وأفضل قيادة وأذكى سيارة” بتكلفة تقل عن 500 ألف يوان (69200 دولار). وتوقع محللون أن تكون بنصف هذا السعر.

يُعد دخول شاومي إلى سوق السيارات الكهربائية خطوة جريئة، نظرًا لوجود العديد من الشركات الراسخة في هذا المجال. ومع ذلك، فإن خبرة الشركة في مجال الهواتف الذكية قد تساعدها على التنافس في هذا السوق المزدحم.