شاهد مرسيدس مايباخ الكهربائية بالكامل

سيارة مرسيدس-مايباخ EQS SUV الرياضية متعددة الأغراض: العرض الأول لأول طراز كهربائي بالكامل.

تقدم العلامة التجارية الأسطورية أول طراز من السلسلة الكهربائية بالكامل. فهو يعتمد على تقنية EQS الرياضية متعددة الأغراض من Mercedes-EQ ويجمع بينها وبين الحصرية التي تتمتع بها مايباخ – بما يتماشى مع مبدأ كارل مايباخ: “كل ما هو جيد يجب أن يكون جميلًا أيضًا”.

ويتميز المظهر الخارجي الخاص مع نجمة مرسيدس العمودية على غطاء المحرك والواجهة الأمامية السوداء اللافتة، والتي تحمل شبكة المبرد الخاصة بمايباخ إلى عصر التنقل الكهربائي، بهوية لا لبس فيها. كما يُعد الطلاء الاختياري ثنائي اللون من السمات المميزة للعلامة التجارية. فبفضل المواد الرائعة والحرفية المثالية والتفاصيل الحصرية، توفر المقصورة الداخلية الرحبة تجربة مريحة شاملة مع تأثير العزل في المقاعد الخلفية.

وبفضل تفسيرها المتسق للرفاهية المتطورة، تُرسي سيارة مرسيدس-مايباخ EQS SUV الرياضية متعددة الأغراض معيارًا جديدًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض الفاخرة الكهربائية بالكامل. “يتوقع عملاء مرسيدس-مايباخ ما هو استثنائي، ونحن نسعى إلى تجاوز توقعاتهم العالية. تجمع سيارة مرسيدس مايباخ EQS 680 الرياضية متعددة الأغراض بين طموحنا في الريادة في المجال الرقمي والكهربائي وتركيزنا على فئة السيارات الفاخرة. حيث تُكمل أول سيارة كهربائية بالكامل من مرسيدس-مايباخ أفضل التقنيات من مرسيدس بنز مع الراحة الإضافية والتفاصيل الفريدة التي لا تتوفر إلا من مرسيدس مايباخ”.