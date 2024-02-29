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شاهد أركاديا أغلى سيارة بالعالم

سعرها يقارب 31 مليون دولار (25 مليون جنيه استرليني) -أركاديا أغلى سيارة بالعالم

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت رولز-رويس النقاب عن أحدث طرز سياراتها وهي أركاديا التي تصفها بأنها قمّة السكينة والهدوء في سيارة دروبتيل كوتشبيلد مصممة بمزايا خاصة وتحتفي بفن التصميم. أما سعرها فهو يقارب 31 مليون دولار (25 مليون جنيه استرليني) وهي إصدار خاص ووحيد لثري في سنغافورة تم تصنيعها له حسب الطلب والمواصفات التي حددها (بيسبوك).

وأُطلق على السيارة اسم “أركاديا”، تيمناً بالأساطير اليونانية القديمة التي تتحدث عن قمة الجمال على الأرض، و”دروبتيل” هي أول سيارة من فئة رودستر في تاريخ رولز-رويس الحديث.

وتقول الشركة إن أول طراز منها وهو تحفة فنية من تصميم فريق كوتشبيلد تم تقديمها للعميل في حفلٍ خاصٍ في سنغافورة.

كريس براونريدج، الرئيس التنفيذي لشركة رولز-رويس موتور كارز اشار بالقول”تستعرض سيارة أركاديا دروبتيل من رولز-رويس جوهر سيارات كوتشبيلد الحقيقي، بحيث تتميّز بشخصية فريدة وطابعٍ خاص. فكل سيارة من سيارات دروبتيل المطلوبة بمزايا خاصة تجسّد فهماً عميقاً للتصميم الأساسي. تطلّ سيارة أركاديا دروبتيل بتصميمٍ جريء في بساطته ودقته، استوحِي من أسلوب حياة العميل الذي يقدّر مفاهيم الفخامة البريطانية. وتأتي هذه السيارة التاريخية لتُثبِت مرة أخرى قدراتنا الهائلة في تصميم وتنفيذ سيارة بيسبوك بأعلى درجات المهارة والإبداع”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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