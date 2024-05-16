سيارة كهربائية فائقة بسعر 10 ألاف دولار تثير ذعر شركات السيارات العالمية

لا تزال كبرى شركات السيارات العالمية تشعر بالإرتباك من طرح سيارة كهربائية صينية من طراز “سيجل هاتشباك” Seagull والتي تباع بسعر 69800 يوان، أي أقل من 10 آلاف دولار، وقام كثير من الخبراء بتجربة السيارة التي تصنعها بي واي دي BYD وقامو بتفكيكها لاستكشاف خفايا تصنيعها. ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” أن السيارة الصغيرة أثارت ذعر صناع السيارات الأمريكيين، بسبب جودة صناعتها وأسعارها التنافسية.

ويتوقع أن تتوفر سيارة سيجال( وتعني طائر النورس)، والتي تباع حاليا في السوق الصيني حاليًا، في أسواق اخرى وظهر أنها سيارة لائقة وتتفوق في تصنيعها على سيارات كهربائية أمريكية تباع بنحو ثلاثة أضعاف سعر سيارة سيجال الصينية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصدر قبل أيام قليلة قرارًا بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية لتصبح 100% بعد أن كانت 25%، ما

أثار غضب الصين وجعلها تتوعد بردٍ قاس.

شركة بي واي دي الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية، التي تعد أكبر بائع في العالم للسيارات الكهربائية والهجينة، كانت قد كشفت خططها لإنشاء مصنع سيارات في المكسيك، ليصبح مركز لتصدير إنتاجها إلى الولايات المتحدة. وتفوقت شركة بي واي دي، المعروفة بسياراتها المتنوعة ورخيصة السعر، على شركة تسلا الأمريكية، من حيث المبيعات.

تعد الصين واحدة من أكبر وأسرع أسواق صناعة السيارات نموا في العالم، بفضل كفاءة الوصول إلى الموارد الأساسية وسلاسل الإمداد والتفوق في تصنيع البطاريات فضلا عن تكريس جهود كبيرة لتطوير السيارات الكهربائية بدلا من منافسة سيارات محركات الاحتراق الداخلي.