سيارة سيغل الصينية تهدد نظيراتها الأوروبية

تواجه صناعة السيارات الأوروبية تحدياً جديداً يتمثل في السيارة الكهربائية الصينية “سيغل” (Seagull) التي تنتجها شركة “بي واي دي” (BYD)، أكبر صانعة للسيارات الكهربائية في العالم.

تتميز هذه السيارة بسعرها المنخفض وميزاتها المتقدمة، مما يجعلها منافساً قوياً للسيارات الكهربائية الأوروبية الحالية.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” تخطط “بي واي دي” لطرح “سيغل” في أوروبا العام المقبل بسعر يقارب الـ 20 ألف يورو، أي أقل بآلاف الدولارات عن السيارات الكهربائية الخفيفة التي تراهن عليها شركات أوروبية مثل “ستيلانتيس” و”رينو”.

ويزيد هذا الضغط على شركات صناعة السيارات الأوروبية للهيمنة في عصر ما بعد محركات الاحتراق الداخلي.

وتتفوق “سيغل” بجودة البناء والتصميم والتكنولوجيا المتقدمة، وقد حققت بالفعل نجاحاً في أسواق أخرى مثل المكسيك. وتخطط “بي واي دي” لإنشاء مصنعين في أوروبا لتخفيف آثار أي رسوم جمركية قد يفرضها الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا التحدي في وقت تسعى فيه أوروبا للتخلص التدريجي من مبيعات السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، مما يتطلب سيارات كهربائية أرخص ثمناً لتشجيع المستهلكين على التحول إليها.

ويأتي أيضاً في ظل تحقيق أطلقه الاتحاد الأوروبي في صناعة السيارات الكهربائية في الصين، والذي قد يؤدي إلى زيادة الحواجز التجارية.

وتدرس شركات صناعة السيارات الأوروبية الحالية خطوات غير تقليدية لمواجهة هذا التحدي، بما في ذلك عقد تحالفات جديدة وتطوير تقنيات جديدة لخفض التكاليف.

ومع ذلك، فإن التحدي الذي تمثله “سيغل” لا يزال قائماً، وقد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في صناعة السيارات الأوروبية في السنوات المقبلة.

وتأتي “بي واي دي” في طليعة الشركات الصينية التي تستهدف زيادة التصدير بعد سيطرتها على السوق المحلية. وقد حذر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، من أن الشركات الصينية “ستدمر” معظم شركات صناعة السيارات الأخرى إذا لم يتم وضع حواجز تجارية أمامها.

وفي حين رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، فإن فرض رسوم مماثلة في أوروبا يعتبر أكثر تعقيدًا بسبب اعتماد شركات صناعة السيارات الأوروبية على السوق الصينية.

وقد أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقًا في صناعة السيارات الكهربائية في الصين، لكن الخبراء والمسؤولين التنفيذيين في هذه الصناعة يقاومون فرض رسوم جمركية.

وتتصدر العلامة التجارية البريطانية “إم جي موتور” (MG Motor)، المملوكة لشركة صينية، مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة بعد “تسلا”. وتدرس شركات صناعة السيارات الأوروبية خطوات غير تقليدية لمواجهة التحدي الصيني، بما في ذلك عقد تحالفات جديدة.

ويتوقع أن تصل حصة العلامات التجارية الصينية في سوق السيارات الكهربائية في أوروبا إلى 20% في عام 2027.

وتشير التقييمات إلى أن شركات صناعة السيارات الحالية في أوروبا والولايات المتحدة محقة في التعامل بجدية مع خطر السيارة “سيغل”.